A pesar de que en la BayArena se cuelga regularmente el cartel de no hay billetes, las entradas siguen agotándose de forma constante entre los aficionados más avispados que quieren ver en directo al gigante de la Bundesliga Bayer Leverkusen durante la temporada 2026/27.

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Próximos partidos del Bayer Leverkusen 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Bayer Leverkusen?

Existen varias vías para conseguir asiento en la BayArena, según tu presupuesto y el margen de tiempo con el que planifiques:

Portal oficial de entradas del club : comprar directamente a través de bayer04.de es el método principal para adquirir entradas a precio oficial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 4 y 6 semanas antes de cada partido.

: comprar directamente a través de bayer04.de es el método principal para adquirir entradas a precio oficial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 4 y 6 semanas antes de cada partido. Membresía del club Bayer 04 : los socios oficiales del club reciben una ventana de acceso prioritario anticipado antes de que las localidades restantes salgan a la venta general. Para los partidos de mayor demanda, como los ante el Bayern de Múnich o las eliminatorias europeas, la membresía es prácticamente esencial en la venta primaria.

: los socios oficiales del club reciben una ventana de acceso prioritario anticipado antes de que las localidades restantes salgan a la venta general. Para los partidos de mayor demanda, como los ante el Bayern de Múnich o las eliminatorias europeas, la membresía es prácticamente esencial en la venta primaria. Plataformas de reventa secundarias: si los canales oficiales agotan existencias, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones alternativas de reventa digital. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio web en el que compres para garantizar la seguridad de la entrada.

¿Cuánto cuestan las entradas del Bayer Leverkusen?

Comprar directamente a través del Bayer 04 para un partido individual ofrece algunos de los precios de entradas más asequibles del fútbol europeo:

Tarifas directas a precio oficial: las entradas de adulto para partidos individuales suelen oscilar entre 15 € y 55 €, según la zona del estadio y la categoría del rival.

las entradas de adulto para partidos individuales suelen oscilar entre 15 € y 55 €, según la zona del estadio y la categoría del rival. Ubicación de las gradas: los asientos más baratos, así como las zonas de pie, están en las gradas Norte (Nordkurve) y Sur, detrás de las porterías. Las gradas laterales centrales, Westtribüne y Osttribüne, tienen los precios oficiales más altos.

los asientos más baratos, así como las zonas de pie, están en las gradas Norte (Nordkurve) y Sur, detrás de las porterías. Las gradas laterales centrales, Westtribüne y Osttribüne, tienen los precios oficiales más altos. Precios en reventa secundaria: en mercados secundarios como StubHub, los precios más bajos para partidos estándar de la Bundesliga empiezan aproximadamente entre 25 € y 35 €, mientras que los grandes duelos contra el Bayern de Múnich o los rivales del Rheinderby, 1. FC Köln, alcanzan tarifas más elevadas marcadas por el mercado.

en mercados secundarios como StubHub, los precios más bajos para partidos estándar de la Bundesliga empiezan aproximadamente entre 25 € y 35 €, mientras que los grandes duelos contra el Bayern de Múnich o los rivales del Rheinderby, 1. FC Köln, alcanzan tarifas más elevadas marcadas por el mercado. Categorías con descuento: como la mayoría de los equipos de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen ofrece escalas de precios para júnior, estudiantes y personas mayores en determinadas tandas de venta primaria.

Historia de la BayArena

La BayArena, que tiene una capacidad de más de 30.000 espectadores, ha sido la casa del Bayer Leverkusen desde su inauguración en 1958.

Inicialmente se construyó para proporcionar una instalación deportiva a los empleados de la empresa Bayer. Con el paso del tiempo, el estadio ha sido objeto de varias grandes reformas y ha evolucionado hasta convertirse en un recinto de primer nivel, uno de los símbolos del fútbol alemán moderno.

La Bay Arena fue seleccionada como una de las nueve sedes utilizadas durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2011, y allí se disputaron tres partidos de la fase de grupos y un encuentro de cuartos de final.

La disponibilidad de entradas para los partidos de la máxima categoría alemana sigue siendo extraordinariamente limitada debido a la apasionada cultura de los aficionados y a las altas asistencias a los estadios. Si planeas respaldar tus observaciones de la pretemporada con apuestas de bajo riesgo, empezar con crédito promocional es una gran ventaja. Dedica un momento a consultar nuestra guía completa sobre las ventajas que desbloquea nuestro código promocional de megapari.