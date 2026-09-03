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¿Cuándo juega el Atlético de Madrid?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Miércoles, 19 de agosto de 2026, 21:00 CET (confirmado) Atlético de Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas Domingo, 23 de agosto de 2026, 17:00 CET (confirmado) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 15-16 de septiembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 19-20 de septiembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 24-25 de octubre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 7-8 de noviembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético de Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 5-6 de diciembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético de Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 12-13 de diciembre de 2026 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 9-10 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Último partido de la primera mitad de la temporada) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 16-17 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 30-31 de enero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 20-21 de febrero de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 6-7 de marzo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 20-21 de marzo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 10-11 de abril de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 17-18 de abril de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 1-2 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 15-16 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas 22-23 de mayo de 2027 (día exacto por confirmar) Atlético de Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

¿Dónde comprar entradas del Atlético de Madrid?

La vía más directa para conseguir entradas del Atlético de Madrid es el portal oficial del club, donde los socios disponen de un periodo de preventa prioritaria antes de que la venta general se abra al público. El programa de socios del Atlético es más accesible que el de algunos de sus rivales de LaLiga, y apuntarse puede dar acceso a descuentos y a una compra anticipada de localidades para los partidos más importantes.

Dicho esto, la venta general oficial para encuentros de alta demanda como el derbi de Madrid, la visita del Barcelona o cualquier eliminatoria de la Champions League suele agotarse a gran velocidad y, con bastante más de 150.000 socios compitiendo por un estadio con capacidad para poco más de 70.000 espectadores, muchos aficionados se quedan sin entrada por los canales oficiales.

Ahí es donde entra en juego el mercado de reventa. StubHub es una de las formas más sencillas de garantizarse un asiento en el Riyadh Air Metropolitano, con entradas disponibles en todos los rangos de precio y en todas las zonas del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas del Atlético de Madrid?

Los precios de las entradas en el Riyadh Air Metropolitano varían muchísimo en función del rival y de la zona del estadio, pero realmente hay opciones para todos los bolsillos. Las entradas más baratas para partidos estándar de LaLiga ante rivales de mitad de tabla pueden conseguirse desde unos 30 euros, lo que hace que ir a ver al Atlético de Madrid sea bastante más asequible que visitar a algunos de los otros superclubes de Europa.

Para las grandes citas, eso sí, hay que esperar una subida importante de los precios. El derbi de Madrid contra el Real Madrid y la visita del Barcelona son, de forma constante, las dos entradas más difíciles de conseguir y más caras de toda la temporada, con asientos en el anillo superior que suelen arrancar en torno a los 60-90 euros y suben bastante más en zonas de lateral y en el anillo inferior. Los partidos de eliminatorias de la Champions League en el Metropolitano, un estadio que ha albergado una final de la Copa de Europa, manejan recargos similares.

Los abonos de temporada para 2026/27 oscilan desde unos 290 euros en la opción más barata (anillo superior) hasta bastante más de 2.000 euros para los asientos más exclusivos del anillo inferior en el lateral del campo, aunque las entradas para partidos sueltos siguen siendo la opción más flexible para los aficionados visitantes y para quienes no se comprometen con toda la campaña.

La buena noticia para quienes buscan gangas es que el mercado de reventa en StubHub ofrece con regularidad algunos de los precios más competitivos del mercado, especialmente para partidos todavía lejanos en el calendario. Comprar pronto y seguir de cerca las publicaciones a medida que se actualizan es, de forma constante, la mejor manera de encontrar las entradas del Atlético de Madrid más baratas posibles para el partido que prefieras.

Todo lo que necesitas saber sobre el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, apodado Los Rojiblancos y Los Colchoneros, fue fundado en 1903 y lleva bastante más de un siglo siendo una de las tres grandes potencias del fútbol español, junto al Real Madrid y al Barcelona. A pesar de haber operado durante gran parte de su historia con solo una fracción de los recursos financieros de sus dos grandes rivales nacionales, el Atlético ha construido una identidad basada en la resiliencia, la disciplina defensiva y un ambiente de partido inigualable.

Diego Simeone ha sido la gran fuerza impulsora de la era moderna del club desde que asumió el cargo en diciembre de 2011. Bajo su mando, el Atlético ha ganado LaLiga dos veces, ha levantado la Europa League y la Supercopa de la UEFA en múltiples ocasiones, y ha alcanzado dos finales de la Champions League. Simeone arranca la temporada 2026/27 como uno de los entrenadores con más tiempo en el cargo de todo el fútbol mundial, y sus métodos siguen siendo la base de todo lo que hace el club sobre el terreno de juego.

Fuera del campo, el panorama de la propiedad ha cambiado de forma significativa, con Apollo Global Management controlando ahora una participación mayoritaria junto a Quantum Pacific Group, lo que aporta nueva inversión y ambición al club de cara a esta campaña. En el terreno de juego, los recientes movimientos en el mercado de fichajes han reforzado aún más la plantilla, y el Atlético afronta la nueva temporada con el objetivo de recortar distancias con la cabeza de LaLiga mientras compite en todos los frentes, tanto a nivel nacional como en Europa.

Para los aficionados visitantes, un viaje a Madrid para ver al Atlético va mucho más allá de 90 minutos de fútbol. La cultura de la afición que rodea al club, el ruido dentro del estadio y la pasión de una hinchada que nunca ha flaqueado ni siquiera en los años más difíciles lo convierten en una de las experiencias imprescindibles de día de partido en el fútbol mundial.

Todo lo que necesitas saber sobre el Riyadh Air Metropolitano

El estadio del Atlético de Madrid ha pasado por varios nombres desde que abrió por primera vez en su forma actual en 2017, pasando de Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano antes de convertirse en el Riyadh Air Metropolitano bajo su actual acuerdo de naming rights. El estadio está situado en el distrito de San Blas Canillejas, en el este de la ciudad, y sustituyó al icónico antiguo hogar del club, el Vicente Calderón, tras más de medio siglo allí.

Con una capacidad de alrededor de 70.000 espectadores, el Riyadh Air Metropolitano es el tercer estadio más grande de España, solo por detrás del Camp Nou y del Santiago Bernabeu, y sus gradas empinadas y muy juntas están diseñadas para retener el ruido y hacer que el ambiente sea lo más intenso posible. El estadio ya ha acogido algunas de las mayores citas del fútbol europeo, incluida una final de la Champions League, y también se utiliza con regularidad para partidos de la selección española.

Llegar al estadio es sencillo gracias a la estación de metro Estadio Metropolitano, que está justo a las puertas del recinto y conecta fácilmente con el centro de Madrid. Los aficionados que lleguen desde el centro de la ciudad deben prever bastante tiempo antes del inicio del partido, tanto para empaparse del ambiente previo en los alrededores del estadio como para moverse entre la multitud que entra por los tornos.