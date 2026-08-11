Es probable que el Aston Villa vuelva a subir la temperatura en Villa Park durante la temporada 2026/27.

Con más de 42.000 aficionados atravesando los tornos de Villa Park, el legendario muro granate y azul está preparado para impulsar al equipo en la UEFA Champions League y en la clasificación de la Premier League.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir una entrada para ver al Aston Villa en acción? GOAL te explica tus opciones para seguir al equipo en 2026-27, incluido dónde encontrar entradas, renovaciones de abonos de temporada, precios de membresía y los paquetes premium disponibles ahora mismo.

Próximos partidos y entradas del Aston Villa en la Premier League 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Aston Villa para la Premier League?

Conseguir entradas del Aston Villa en Villa Park exige recurrir a canales oficiales concretos, ya que la alta demanda hace que las localidades estándar de admisión general se agoten rápido y se entreguen en formato digital a través de la Aston Villa App.

Esta es la forma más rápida de comprarlas:

Membresía oficial y sorteos : Unirse a un nivel de Official Membership es esencial para el acceso principal. Da entrada a los sorteos para miembros, como el Loyalty Ballot o el First Timer Ballot, y a ventanas de venta prioritaria entre 3 y 4 semanas antes del inicio del partido.

: Unirse a un nivel de Official Membership es esencial para el acceso principal. Da entrada a los sorteos para miembros, como el Loyalty Ballot o el First Timer Ballot, y a ventanas de venta prioritaria entre 3 y 4 semanas antes del inicio del partido. Ticket Exchange oficial: Los miembros pueden comprar entradas a precio nominal publicadas directamente por abonados que no pueden asistir a los partidos a través del portal oficial de reventa del club.

Los miembros pueden comprar entradas a precio nominal publicadas directamente por abonados que no pueden asistir a los partidos a través del portal oficial de reventa del club. Paquetes oficiales de hospitality: Reservar una experiencia hospitality de día de partido, como The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantiza la entrada sin necesidad de membresía ni de participar en un sorteo.

Reservar una experiencia hospitality de día de partido, como The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantiza la entrada sin necesidad de membresía ni de participar en un sorteo. Mercados secundarios: Para partidos de Premier League o competiciones europeas con entradas agotadas, los aficionados pueden recurrir a plataformas secundarias para opciones alternativas de reventa entre aficionados. Consulta los términos y condiciones del sitio web en el que compres.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Aston Villa?

La única forma de garantizarse un asiento para todos los partidos de la Premier League en casa en Villa Park es tener un abono de temporada del Aston Villa.

Un abono da acceso a los 19 partidos de liga que el club disputa como local y ofrece ventanas prioritarias de reserva para eliminatorias de copa.

Los abonos de temporada para la campaña 2026-27 están agotados, y los más baratos para adultos parten de 703 £.

Los actuales titulares tienen prioridad para renovar antes de cada nueva campaña, mientras que los posibles compradores pueden apuntarse a la lista de espera oficial para abonos de temporada.

¿Cuánto cuestan las entradas del Aston Villa?

Con los abonos de temporada no disponibles, la mayoría de los aficionados que asistan a los partidos del Aston Villa en Villa Park esta temporada comprarán una entrada individual para el día de partido del encuentro que elijan.

Estas se venden partido a partido y se ofrecen a distintos precios, en función de factores como la ubicación del asiento, el partido y el rival a lo largo de la campaña.

A continuación puedes consultar el precio de los partidos del Aston Villa esta temporada, basado en su tabla de costes de Categoría A de la temporada pasada:

Zona de precio Adulto Mayores de 66 / Menores de 21 Fuerzas Armadas Menores de 18 Menores de 14 Zona 1 82,00 £ 61,50 £ 65,50 £ 42,00 £ 25,00 £ Zona 2 76,00 £ 57,00 £ 61,00 £ 39,00 £ 23,00 £ Zona 3 71,00 £ 53,00 £ 56,50 £ 35,50 £ 21,00 £ Zona 4 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £ Espacios para sillas de ruedas 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £

¿Cuándo salen a la venta las entradas del Aston Villa?

Las entradas generales y los paquetes premium de hospitality para la temporada 2026-27 están disponibles para consulta y compra a través de la plataforma oficial de venta de entradas del club.

Las entradas de partido suelen ponerse a la venta entre 4 y 5 semanas antes del inicio, empezando por ventanas prioritarias exclusivas para miembros oficiales antes de llegar a la venta general.

¿Cómo puedo comprobar la disponibilidad de entradas del Aston Villa?

La demanda de entradas del Aston Villa sigue en máximos históricos mientras el equipo de Unai Emery continúa compitiendo al más alto nivel en el ámbito nacional y en Europa.

El lugar más fiable para comprobar la disponibilidad en tiempo real de los próximos partidos es el portal oficial del club en avfc.co.uk.

¿Cuánto cuesta una membresía del Aston Villa?

Una membresía oficial del Aston Villa proporciona acceso prioritario a las salidas de entradas para los partidos en casa, descuentos exclusivos en tienda y contenido digital.

Niveles de membresía disponibles para la temporada 2026-27:

Adulto : 50 £

: 50 £ Women's Team : 30 £

: 30 £ Video Membership : 35 £

: 35 £ Video Lite : 15 £

: 15 £ Junior (edades 3-11 y 12-17) : 30 £

: 30 £ Junior (edades 0-2): Gratis

¿Dónde puedo comprar experiencias premium del Aston Villa?

Hay tres experiencias premium del Aston Villa disponibles para comprar:

Lower Grounds Premium: Acceso al salón exclusivo, asientos en la Trinity Stand, instalaciones antes y después del partido, pantallas gigantes, preguntas y respuestas con exjugadores, comida y bar de cortesía, y programa oficial del día de partido.

Acceso al salón exclusivo, asientos en la Trinity Stand, instalaciones antes y después del partido, pantallas gigantes, preguntas y respuestas con exjugadores, comida y bar de cortesía, y programa oficial del día de partido. 150 Club: Asientos acolchados en la línea de medio campo de la Doug Ellis Stand, bebidas de bienvenida, comida servida en mesa, especialidades del chef al descanso, visitas de leyendas del Villa y regalos del día de partido.

Asientos acolchados en la línea de medio campo de la Doug Ellis Stand, bebidas de bienvenida, comida servida en mesa, especialidades del chef al descanso, visitas de leyendas del Villa y regalos del día de partido. 82 Champions Club: Asientos acolchados ubicados en zona central de la Trinity Road Stand, experiencia gastronómica de dos platos, bar de cortesía y apariciones de leyendas.

Todos los paquetes premium pueden consultarse o reservarse directamente en la web oficial del Aston Villa.