Al-Nassr afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo todavía liderando el ataque en Al-Awwal Park. Aquí te contamos cómo comprar entradas, cuánto cuestan y el calendario completo de la temporada.

Al-Nassr protagonizó el mayor golpe de todos cuando fichó a Cristiano Ronaldo en 2022, y desde entonces la asistencia a la Saudi Pro League no ha dejado de crecer. GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre la compra de entradas para los partidos de Al-Nassr, incluido cómo adquirirlas y cuánto cuestan.

Partidos de Al-Nassr SC 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Entradas 15 de ago. de 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Fateh Al-Awwal Park, Riad Entradas 18 de ago. de 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Entradas 21 de ago. de 2026, 12:00 Al Riyadh vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Entradas 25 de ago. de 2026, 14:00 Al-Ettifaq vs Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Entradas 28 de ago. de 2026, 14:00 Al Nassr vs Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riad Entradas 5 de sep. de 2026, 14:00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium, Yeda Entradas 9 de sep. de 2026, 14:00 Al Nassr vs Abha Al-Awwal Park, Riad Entradas 10 de sep. de 2026, 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Entradas 17 de sep. de 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Diriyah Al-Awwal Park, Riad Entradas 9 de oct. de 2026, 13:00 Al Ahli vs Al Nassr Alinma Stadium, Yeda Entradas 15 de oct. de 2026, 13:00 Al Nassr vs Neom SC Al-Awwal Park, Riad Entradas 22 de oct. de 2026, 13:00 Al-Faisaly vs Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Entradas 29 de oct. de 2026, 13:00 Al Nassr vs Al Kholood Al-Awwal Park, Riad Entradas 5 de nov. de 2026, 12:00 Al Hazem vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Entradas 20 de nov. de 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riad Entradas 26 de nov. de 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Al-Awwal Park, Riad Entradas 3 de dic. de 2026, 12:00 Al-Fayha vs Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Entradas 10 de dic. de 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Hilal Al-Awwal Park, Riad Entradas 14 de dic. de 2026, 12:00 Al Fateh vs Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Entradas 11 de feb. de 2027, 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Al-Awwal Park, Riad Entradas 18 de feb. de 2027, 15:00 Al Nassr vs Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riad Entradas 25 de feb. de 2027, 15:00 Al-Taawoun vs Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Entradas 11 de mar. de 2027, 14:00 Al Nassr vs Al Ittihad Al-Awwal Park, Riad Entradas 18 de mar. de 2027, 15:00 Abha vs Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Entradas 2 de abr. de 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Al-Awwal Park, Riad Entradas 8 de abr. de 2027, 13:00 Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad Entradas 15 de abr. de 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riad Entradas 18 de abr. de 2027, 13:00 Neom SC vs Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Entradas 22 de abr. de 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riad Entradas 29 de abr. de 2027, 13:00 Al Kholood vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Entradas 6 de may. de 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Hazem Al-Awwal Park, Riad Entradas 12 de may. de 2027, 13:00 Al Qadsiah vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Entradas 20 de may. de 2027, 13:00 Al Shabab vs Al Nassr SHG Arena, Riad Entradas 24 de may. de 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Fayha Al-Awwal Park, Riad Entradas 28 de may. de 2027, 13:00 Al Hilal vs Al Nassr Kingdom Arena, Riad Entradas

Nota: La Saudi Pro League se detiene del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 para dar paso a la Copa Asiática de la AFC 2027, que Arabia Saudí alberga, antes de que la campaña de Al-Nassr se reanude en febrero. Los horarios de inicio figuran tal y como se han publicado y están sujetos a cambios a medida que se acerque el día del partido.

Cómo comprar entradas para Al-Nassr 2026/27

Para comprar entradas para los partidos de Al-Nassr, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches». También puedes conseguir entradas a través del sitio de Al-Awwal Park o de WeBook.com.

Escudo del Al Nassr FC Saudi Pro League Al Nassr FC 15 de ago. de 2026 14:00 Escudo del Al Fateh FC Al Fateh FC

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los partidos más populares, como el derbi de Riad (Al-Hilal vs Al-Nassr), es aconsejable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para no quedarte sin los asientos que quieres.

No necesitas ser socio del club para comprar entradas para un solo partido, pero Al-Nassr sí ofrece paquetes de membresía Diamond y Seasonal. Las membresías Diamond garantizan entradas para todas las competiciones, mientras que las membresías Seasonal, que tienen varios niveles que van del Fan Tier al Platinum Tier, incluyen ventajas y entradas que aumentan de valor según el nivel.

Dado que las plataformas oficiales como Webook y el sitio de la Saudi Pro League suelen agotar las entradas en cuestión de minutos para los partidos de mayor demanda, mercados secundarios de confianza como Ticombo ofrecen la mejor opción para conseguir entradas verificadas para los partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas de Al-Nassr 2026/27?

Los precios de las entradas de Al-Nassr varían en función del partido, la categoría del asiento y la demanda. Las opciones de asientos prémium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen precios más altos, mientras que las entradas de admisión general ofrecen opciones más asequibles.

Los precios suelen oscilar entre 185 SAR y 1.875 SAR o más para los partidos de mayor cartel.

Sigue el sitio oficial de la liga o el sitio de Al-Awwal Park para obtener información adicional sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Todo lo que necesitas saber sobre Al-Nassr

Al-Nassr, fundado en 1955, es una de las potencias tradicionales de la Saudi Pro League y tiene su sede en la capital, Riad. Al Hilal y Al-Nassr siempre han sido dos de las fuerzas más dominantes del panorama saudí, y han mantenido ese impulso desde que la Saudi Pro League nació en 2007.

Al-Nassr por fin volvió a hacerse con el título en 2025/26, al conquistar su 11.ª liga saudí con Ange Postecoglou y poner fin a una larga espera para los Nassrawis. Con Cristiano Ronaldo todavía liderando el ataque, afronta la 2026/27 como campeón y claro favorito para revalidar su corona.

Aunque Ronaldo sigue siendo el fichaje más famoso que ha jugado en Al-Nassr en los últimos tiempos, una larga lista de estrellas mundiales destacadas ha vestido de amarillo y azul a lo largo de los años, incluidos Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar y David Ospina. El club ha seguido reforzando su plantilla año tras año a medida que el perfil global del fútbol saudí sigue creciendo, con Arabia Saudí dispuesta a albergar la Copa Asiática de la AFC 2027 durante esta misma temporada.

Historia de Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, anteriormente conocido como King Saud University Stadium y Mrsool Park, es el estadio de Al-Nassr desde 2020. En septiembre de ese año, la Saudi Media Company (SMC) obtuvo los derechos de gestión para operar el estadio, y firmó con Al-Nassr para que se convirtiera en inquilino. En abril de 2023, el estadio pasó a llamarse Al-Awwal Park después de que Saudi Awwal Bank firmara un acuerdo de patrocinio de 15 millones de dólares.

Al-Awwal Park está situado dentro del complejo King Saud University Stadium, en el oeste de Riad, justo al sur del King Abdullah Financial District, y puede acoger hasta 26.000 aficionados en un día de partido. El estadio también ha albergado otros eventos deportivos y de entretenimiento, entre ellos el Crown Jewel de la WWE, en dos ocasiones, y veladas del PFL Championship.