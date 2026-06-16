La primera jornada del Grupo K del Mundial 2026 ofrece un duelo entre Uzbekistán y Colombia el 17 dejunio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Cuándo se juega el Uzbekistán-Colombia en la Copa del Mundo de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

Calendario de Uzbekistán en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 23 de junio de 2026 Portugal contra Uzbekistán NRG Stadium, Houston Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Calendario de Colombia para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Qué esperar del Uzbekistán vs. Colombia

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 J. Masharipov Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado





¿Cómo comprar entradas para el partido Uzbekistán vs. Colombia?

Ya finalizaron los sorteos oficiales de la FIFA (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), y la alta demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de compra directa a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios por encima del valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Uzbekistán-Colombia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al partido.

Para el encuentro Uzbekistán-Colombia en Ciudad de México, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos, se espera una de las demandas más altas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 400–750 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 800-1300 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se espera una alta demanda local, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 para quienes tengan un presupuesto limitado.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

El Estadio Azteca de la Ciudad de México se prepara para su tercera Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer escenario con partidos en tres ediciones (1970, 1986 y 2026).

Acogerá cinco partidos, incluido el inaugural.

Para cumplir con los estándares modernos de la FIFA, el estadio se sometió a una renovación de casi dos años que concluyó en marzo de 2026. Ahora tiene alrededor de 83 000 asientos, frente a los más de 100 000 anteriores, para mejorar comodidad y seguridad.