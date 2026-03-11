Cómo comprar entradas de última hora para la Liga de Campeones de la UEFA 2026: precios de las entradas, próximos partidos, final en el Puskas Arena y mucho más

La noche más importante del fútbol europeo está a punto de llegar: la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026. ¿El ambiente? Inmaculado. ¿Lo que está en juego? Muchísimo. ¿Las entradas? Sí, cada vez hay menos.

Tanto si te has dejado para el último momento como si acabas de recibir luz verde para ir, esta guía es tu mejor aliada para conseguir entradas de última hora para uno de los partidos más codiciados del fútbol mundial.

Próximas entradas para la Champions League 2026: el camino hacia la final

Fecha y hora (GMT) Partido Lugar Entradas Miércoles, 11 de marzo (17:45) Bayer Leverkusen contra Arsenal BayArena (Leverkusen) Entradas Miércoles, 11 de marzo (20:00) Real Madrid vs Manchester City Santiago Bernabéu (Madrid) Entradas Miércoles, 11 de marzo (20:00 h) PSG vs Chelsea Parc des Princes (París) Entradas Miércoles, 11 de marzo (20:00 h) Bodø/Glimt vs Sporting CP Aspmyra Stadion (Bodø) Entradas Martes, 17 de marzo (17:45) Sporting CP vs Bodø/Glimt Estádio José Alvalade (Lisboa) Entradas Martes, 17 de marzo (20:00) Arsenal vs Bayer Leverkusen Estadio Emirates (Londres) Entradas Martes, 17 de marzo (20:00 h) Chelsea vs PSG Stamford Bridge (Londres) Entradas Martes, 17 de marzo (20:00 h) Manchester City vs Real Madrid Etihad Stadium (Mánchester) Entradas Miércoles, 18 de marzo (17:45) Barcelona vs Newcastle United (Resultado global: 1-1) Estadi Olímpic Lluís Companys Entradas Miércoles, 18 de marzo (20:00) Liverpool vs Galatasaray (Resultado global: 0-1) Anfield (Liverpool) Entradas Miércoles, 18 de marzo (20:00 h) Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid (Resultado global: 2–5) Estadio Tottenham Hotspur Entradas Miércoles, 18 de marzo (20:00 h) Bayern Múnich vs Atalanta (Resultado global: 6-1) Allianz Arena (Múnich) Entradas

¿Dónde puedo comprar entradas de última hora para la final de la Liga de Campeones de 2026?

Si quieres estar en las gradas del Puskás Aréna, las mejores opciones para conseguir entradas de última hora para la final de la Liga de Campeones son:

UEFA.com: si hay entradas de última hora o de reventa disponibles a través del portal oficial, la UEFA las publicará aquí. Es poco probable, pero vale la pena comprobarlo a diario.

StubHub: un mercado secundario que publica entradas revendidas por aficionados. Los precios fluctúan (y se disparan), pero si te das prisa, puede que tengas suerte.

Portales de entradas específicos de los clubes: una vez confirmados los finalistas, consulta los canales oficiales de los clubes o los grupos de aficionados para ver si hay entradas devueltas legítimas.

Consejo profesional: si ya estás en Budapest, consulta las zonas oficiales del Fan Festival en la Plaza de los Héroes para conocer las últimas novedades. Pero ten cuidado, ya que las estafas se disparan en la capital húngara durante la última semana.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Champions League?

No son baratas. Pero para un evento que hay que ver al menos una vez en la vida, vale la pena. Se espera que el precio nominal de las entradas de la UEFA para la final de 2026 oscile entre aproximadamente 70 € (Fans First) y más de 700 € para la categoría 1.

En sitios web de reventa como StubHub, los precios pueden dispararse hasta los 600-2500 € o más, especialmente en las últimas 72 horas antes del inicio del partido.

¿Paquetes VIP y de hospitalidad? Su precio ronda los 3500 € o más, pero ofrecen la mejor experiencia para el día del partido. Es de esperar que los precios suban considerablemente si equipos como el Real Madrid, el Manchester City o el Arsenal se aseguran su plaza en la final.

¿Qué sitio web es fiable para comprar entradas para la Champions League?

Si opta por la reventa, utilice plataformas de confianza con garantías para el comprador. Estas son algunas opciones en las que confían los aficionados:

StubHub: alcance global, fácil de usar y ofrece una garantía FanProtect completa.

Evita las cuentas sospechosas en las redes sociales o los «vendedores de entradas» en Telegram. Si el precio de una entrada en primera fila parece demasiado bueno para ser verdad, es una estafa.

¿Dónde alojarse para la final de la Champions League de 2026?

Budapest es una ciudad impresionante, pero la disponibilidad de hoteles para finales de mayo desaparecerá rápidamente.

Para disfrutar de la mejor experiencia, busca alojamiento en el distrito VII (Erzsébetváros) o en el distrito VI para disfrutar de la vida nocturna, pero sin alejarte demasiado del Puskás Aréna, al que se puede llegar rápidamente en metro.

Si los hoteles del centro están completos, considera alojarte en la zona de Buda, cerca de la línea de metro M2, que es una ruta directa y pintoresca hacia la zona del estadio.

El siguiente mapa interactivo muestra los mejores hoteles y alquileres disponibles cerca del Puskás Aréna y en todo el centro de Budapest.