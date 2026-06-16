Irak se medirá a Noruega en el Mundial el 16 dejunio en el Gillette Stadium de Foxborough.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Mundial de 2026, incluidos los precios y dónde adquirirlas.

¿Cuándo es el partido entre Irak y Noruega?

Fecha Hora local de inicio Lugar Entradas Martes 16 de junio Irak vs. Noruega (18:00, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough Entradas

Partidos de Irak en el Mundial de 2026

Fecha Partido Sede Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega Estadio Gillette (Boston) Entradas 22 de junio de 2026 Irak vs. Francia Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey) Entradas 26 de junio de 2026 Irak vs. Senegal Estadio Gillette (Boston) Entradas

Partidos de Noruega en el Mundial 2026

Fecha Partido Sede Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega Estadio Gillette (Boston) Entradas 22 de junio de 2026 Noruega vs. Senegal Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey) Entradas 26 de junio de 2026 Noruega vs. Francia Estadio Gillette (Boston) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido Irak vs. Noruega

Desde septiembre de 2025, los aficionados pueden comprar entradas oficiales para el Mundial 2026 en la web de la FIFA.

La fase de venta de última hora, última etapa oficial, arrancó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entradas en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que revisa la plataforma a menudo, prepárate para pagar y actúa rápido cuando veas entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Irak vs. Noruega?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el coste varía según demanda, categoría y ronda.

Las entradas para la fase de grupos son las más asequibles, con precios básicos que buscan hacer el torneo accesible en todos los países anfitriones: EE. UU., México y Canadá.

Categoría Fase de grupos Fase eliminatoria Fase final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Gillette Stadium

El estadio de Foxborough, Massachusetts, acogerá el partido Irak-Noruega, uno de los más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Casa de los New England Patriots, el recinto es uno de los principales estadios de Estados Unidos y ha sido elegido para varios partidos del torneo gracias a sus modernas instalaciones y gran capacidad.

El recinto albergará a más de 60 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante para el fútbol internacional.