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Cómo comprar entradas de última hora para el partido entre Jordania y Argentina: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

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A continuación, te explicamos cómo conseguir entradas para el partido entre Jordania y Argentina en el Mundial de la FIFA 2026.

Argentina y Jordania viajan este sábado a Dallas para el último partido del Grupo J, una vuelta de honor para los favoritos y una despedida histórica para los debutantes. 

Ya clasificada, la Albiceleste quiere mantener su imbatibilidad, mientras Lionel Messi busca aumentar su cuenta de cinco goles y afianzar el liderato en la tabla de goleadores. 

Aunque ya eliminada, Jordania busca un resultado histórico ante uno de los grandes del fútbol mundial.

Compratusentradaspara Jordania-Argentina.

¿Cuándo se juega el Jordania-Argentina?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
27 de junio de 2026 – 20:00Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, ArlingtonEntradas

Calendario de Jordania en el Mundial 2026

FechaPartidoRecinto / CiudadResultado final / Entradas
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi’s Stadium, Santa Clara3-1
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaEstadio Levi’s, Santa Clara1-2
28 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, DallasEntradas

Calendario de Argentina para el Mundial 2026

FechaPartidoLugarResultado final / Entradas
15 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaSoldier Field, Chicago3-0
22 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, Dallas2-0
28 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, DallasEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para Jordania - Argentina?

Los aficionados pueden conseguir entradas de varias formas.

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA vende entradas en varias fases, con sorteos y ventas por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar de forma segura entradas de reventa verificadas a través del mercado oficial de la FIFA.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, suites y servicios exclusivos.

Se entregarán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

Reservaahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Jordania y Argentina.

Clasificación del Grupo J

PosEquipoJugadasVEmp.DerrotasGoles a favorGencDiferencia de golesPuntosSituación
1Argentina220050+56Se clasificó para los dieciseisavos de final
2Austria21013303En liza
3Argelia210124-23En liza
4Jordania200225-30Eliminado

¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania-Argentina?

La FIFA aplicará precios variables en el Mundial 2026, por lo que el coste varía según demanda, categoría y disponibilidad.

Los encuentros de Argentina serán de los más caros de la fase de grupos por la alta demanda y popularidad de los actuales campeones.

Hoy, las entradas más baratas para Jordania-Argentina oscilan entre 120 y 250 dólares, según ubicación y oferta en reventa.

CategoríaFase de gruposOctavos y CuartosSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 450 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2180–320 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3120 $ - 220 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150 $ - 350 $400 - 2.030

Quienes busquen los precios más bajos deberían comprar cuanto antes, pues se espera que la reventa de los partidos de Argentina suba a medida que se acerque el torneo.

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El partido entre Jordania y Argentina se disputará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), uno de los recintos deportivos más grandes y avanzados tecnológicamente del mundo.

Es la casa de los Dallas Cowboys y ha albergado la Super Bowl, la Copa América, amistosos y conciertos de primer nivel.

Se espera un ambiente electrizante, pues los seguidores de Argentina suelen acudir en masa a los partidos más destacados.

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