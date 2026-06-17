Cómo comprar entradas de última hora para el partido entre Inglaterra y Croacia: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

El Grupo L del Mundial arranca en Texas el 17 dejunio con un duelo entre Inglaterra y Croacia.

Será su segundo duelo en un Mundial y, si la historia se repite, promete ser emocionante: hace ocho años Croacia eliminó a Inglaterra en la prórroga y alcanzó la final.

¿Cuándo se juega el Inglaterra-Croacia?

Calendario de Inglaterra en el Mundial

Fecha Hora de inicio Sede Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Inglaterra vs. Panamá (17:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva Jersey) Entradas

Partidos de Croacia en el Mundial

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Croacia vs. Inglaterra (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Martes 23 de junio Croacia vs. Panamá (19:00, hora del Este) BMO Field (Toronto) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Croacia

Ya terminaron los sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar en plataformas como StubHub , pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

La oferta es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma a menudo, reaccionar rápido y tener los datos de pago listos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Inglaterra y Croacia?

La FIFA usa precios variables: en la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), y para la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar del partido entre Inglaterra y Croacia

Inglaterra no ha perdido en sus últimos tres duelos contra Croacia, pero la semifinal del Mundial 2018 aún escuece y buscará venganza en el debut del Grupo F en Arlington.

Inglaterra será una de las selecciones con más apoyo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: a los aficionados que cruzarán el Atlántico se suman los que ya viven en Norteamérica.

Aunque el primer título desde 1966 aún no llega, sus actuaciones en grandes escenarios confirman su estatus de élite y explican por qué la demanda de entradas siempre es alta.

Tras un inicio irregular en la eliminatoria, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra encontró estabilidad bajo Thomas Tuchel. Finalizó primera de grupo con ocho victorias, 22 goles a favor y ninguno en contra, y se convirtió en la primera selección europea en clasificar al Mundial.

Croacia también dominó su grupo: los “Vatreni” de Zlatko Dalic ganaron siete de ocho partidos y solo cedieron un empate 0-0 ante República Checa.

Su plantilla veterana aporta experiencia y, tras alcanzar las semifinales en dos Mundiales consecutivos, no puede subestimarse.

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El AT&T Stadium, inaugurado en 2009 en Arlington (Texas), es un recinto con techo retráctil utilizado principalmente por los Dallas Cowboys de la NFL. También acoge conciertos, baloncesto, rodeos y eventos de lucha libre (WWE).

Será uno de los 11 estadios estadounidenses que acogerán la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con capacidad para 94 000 espectadores, será el recinto más grande del torneo. Además del Inglaterra-Croacia, albergará otros cuatro partidos de grupo y cuatro de eliminatoria, incluida una semifinal.

Inglaterra vs. Croacia: historial de enfrentamientos directos



