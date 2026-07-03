En 2025 Suiza terminó primera en su grupo de clasificación al Mundial y se mantuvo invicta todo el año.
¿Llegará Suiza a lo más alto en Norteamérica? Podrías estar allí para descubrirlo.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.
¿Cuál es el calendario de partidos de Suiza en la fase de grupos del Mundial 2026?
|Fecha
|Partido (hora local)
|Sede
|Entradas
|Sábado 13 de junio
|Suiza vs. Catar (12:00)
|Levi's Stadium (Santa Clara)
|1-1
|Jueves 18 de junio
|Suiza vs Bosnia (18:00 h)
|Estadio SoFi (Inglewood)
|4-1
|Miércoles 24 de junio
|Canadá vs. Suiza (12:00)
|BC Place (Vancouver)
|1-2
|Viernes 3 de julio
|Octavos de final: Suiza vs. Argelia
|BC Place (Vancouver)
|2-0
|Martes 7 de julio
|Octavos de final: Suiza vs. Ghana o Colombia
|BC Place (Vancouver)
|Comprar entradas
|Sábado 11 de julio
|POSIBLE cuartos de final: Suiza vs. Argentina / Cabo Verde / Australia / Egipto
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Comprar entradas
|Miércoles 15 de julio
|POSIBLE semifinal: Ganador del partido 99 vs. ganador del partido 100
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|Comprar entradas
|Domingo 19 de julio
|Final de la Copa del Mundo 2026
|Estadio MetLife (Nueva York)
|Comprar entradas
Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Suiza 2026
Los sorteos oficiales de entradas —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son ahora escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Suiza 2026?
Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Suiza se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.
- Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.
- Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
- Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.
Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:
|Escenario
|Rango de precios
|Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)
|60–620 dólares
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75–2.735 dólares
|Octavos de final
|105–750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
|Cuartos de final
|275 $ - 1 775 $
|Semifinales
|420–3 295 $
|Final
|2.030 $ - 7.875 $
Qué esperar de Suiza en el Mundial
En Catar 2018 arrancó con un 1-0 sobre Camerún, perdió 0-1 con Brasil y, gracias a un 3-2 ante Serbia (11 amarillas), alcanzó los octavos.
En 2026 debutará ante Catar en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Los Maroons, anfitriones hace cuatro años, no sumaron puntos ni marcaron goles.
Permanecerán en California para su segundo partido, aunque se moverán al SoFi Stadium de Inglewood para medirse con el ganador de la repesca europea (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte).
Suiza buscará tener ya la clasificación antes de cerrar la fase de grupos contra Canadá, que pese a no haber sumado nunca puntos en la Copa del Mundo contará con el respaldo de su público.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:
|País
|Estadio (ciudad)
|Capacidad
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|México
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|48 821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123