México ya está en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Además, el legendario Estadio Azteca podría hacer historia al ser la primera sede que acoge el torneo por tercera vez. México albergará en total siete partidos más de la fase de grupos.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial de 2026?

Fecha Partido Estadio Resultado / Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México 2-0 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara 1-0 24 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México 0-3 1 de julio de 2026 México vs. Ecuador Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cuándo se celebra el Mundial de México 2026?

Fecha Calendario Sede (México) Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 15 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio BBVA, Monterrey Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara Entradas 21 de junio de 2026 Corea del Sur vs. Sudáfrica Estadio BBVA, Monterrey Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Guadalajara Entradas 23 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio Akron, Guadalajara Entradas 24 de junio de 2026 México vs. República Checa Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 27 de junio de 2026 Partido de la fase de grupos (Grupo A) Estadio BBVA, Monterrey Entradas 30 de junio de 2026 Partido de los dieciseisavos de final Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 30 de junio de 2026 Partido de dieciseisavos de final Estadio Akron, Guadalajara Entradas 3 de julio de 2026 Partido de la ronda de 32 Estadio BBVA, Monterrey Entradas 6 de julio de 2026 Partido de octavos de final Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de México 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA para la reventa local con garantías oficiales.

para la reventa local con garantías oficiales. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de México 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos en México se dividen así:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones: