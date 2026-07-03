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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Estados Unidos 2026: calendario de la fase eliminatoria, información sobre el estadio de Seattle, precios y mucho más

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C. Pulisic

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas y ver a los copresentadores en acción

Más de 200 000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA que Estados Unidos jugó en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle). Los fieles de la selección masculina seguirán llenando los estadios cada vez que las «Estrellas y Rayas» salgan al campo.

El equipo de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en dieciseisavos, venciendo 2-0 a Bosnia y Herzegovina con un hombre menos tras la roja a Folarin Balogun. 

El gol de tiro libre de Malik Tillman rompió un maleficio histórico ante selecciones europeas en eliminatorias. Con el respaldo de toda una nación y la energía del noroeste del Pacífico, los anfitriones apuestan por su presión alta para hacer historia y alcanzar los cuartos de final.

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Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Viernes 12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)SoFi Stadium, InglewoodEstados Unidos ganó 4-1
Viernes 19 de junioEE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)Lumen Field, SeattleEstados Unidos ganó 2-0
Jueves 25 de junioEE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)SoFi Stadium, InglewoodTurquía ganó 3-2
Miércoles 1 de julioEE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)Estadio Levi's, Santa ClaraEstados Unidos ganó 2-0
Lunes 6 de julioEE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este)Lumen Field, SeattleComprar entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo D, estas son las fechas, horarios y sedes de sus próximos partidos hasta la final del 19 de julio, si se clasifica.

Tras vencer a Bosnia y Herzegovina, el equipo de Pochettino buscará revancha contra los Diablos Rojosen octavos, en Seattle.

Después podría medirse a España o Portugal en cuartos, a Francia, Paraguay, Canadá o Marruecos en semis y, quizá, a Brasil, Argentina o Inglaterra en la final.

Fecha (hora local)RondaSedePosible enfrentamientoEntradas
6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)Octavos de finalLumen Field, SeattleEE. UU. vs. Bélgica

Entradas

10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)Cuartos de finalEstadio SoFi, InglewoodPartido 98: vs. Portugal o España

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)SemifinalesEstadio AT&T, ArlingtonPartido 101: vs. Francia/Paraguay/Canadá/Marruecos

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: vs. ganador del partido 102

Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA usa precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
28 de junio - 3 de julioOctavos de final (recintos con gran demanda)225–540 $550–3.200 $ (1.250 $)
Del 28 de junio al 3 de julioRonda de 32 (sedes estándar)225–540 $400–2.800 € (1.134 €)
Del 4 al 7 de julioOctavos de final240–640 $650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julioCuartos de final450–1.775 $850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Qué se puede esperar de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

En 1994, como anfitrión, superó la fase de grupos y cayó 1-0 ante Brasil en octavos; el gol de Bebeto fue la única diferencia. 

Desde entonces han avanzado a pasos agigantados y se han clasificado para todos los Mundiales menos el de 2018. Llegaron a octavos en 2010, 2014 y 2022, y sorprendieron al alcanzar cuartos en 2002.

La USMNT busca seguir creciendo bajo la dirección de Mauricio Pochettino, nombrado en septiembre de 2024 tras dirigir al Tottenham, el PSG y el Chelsea. 

¿Quiénes integran la convocatoria de EE. UU. para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

PosiciónJugadorClub actual
PorterosMatt TurnerNueva Inglaterra Revolution


Matt FreeseNueva York City FC


Chris BradyChicago Fire
DefensasChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
CentrocampistasTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldánSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
DelanterosChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMónaco


Timothy WeahOlympique de Marsella


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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