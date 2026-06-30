Esta noche Ecuador juega los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, respaldado por una gran euforia nacional.
El equipo de Sebastián Beccacece se repuso en el Grupo E: tras perder con Costa de Marfil y empatar sin goles ante Curazao, parecía eliminado.
Sin embargo, una histórica remontada que culminó con una victoria por 2-1 ante la gran potencia alemana —impulsada por Nilson Angulo y sellada por el dramático gol de Gonzalo Plata en el minuto 77— sorprendió al mundo del fútbol y llevó al presidente de Ecuador a declarar un día festivo nacional.
¿Cuál es el calendario de partidos de la fase de grupos de Ecuador en el Mundial de 2026?
|Fecha
|Partido (hora local)
|Sede
|Entradas
|Domingo 14 de junio
|Costa de Marfil - Ecuador (19:00)
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|1-0
|Sábado 20 de junio
|Ecuador vs. Curaçao (19:00 h)
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|0-0
|Jueves 25 de junio
|Ecuador vs. Alemania (16:00 h)
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|2-1
|Martes 30 de junio
|México vs. Ecuador (21:00 h)
|Estadio de la Ciudad de México (México)
|Entradas
|5 de julio, 18:00 h CST
|Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo
|Estadio de la Ciudad de México (México)
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Ecuador 2026?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
Entradas para el Mundial de Ecuador 2026: ¿cuánto cuestan?
Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Ecuador se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
- Categoría 2: gradas superiores e inferiores, fuera de la Categoría 1.
- Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
- Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.
Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:
|Escenario
|Rango de precios
|Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)
|60–620 dólares
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75–2.735 dólares
|Octavos de final
|105–750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
|Cuartos de final
|275 $ - 1 775 $
|Semifinales
|420 $ - 3.295 $
|Final
|2.030 $ - 7.875 $
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.
Las sedes son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo para el torneo de la Copa del Mundo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54 000
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48 000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53 500
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75 000
|Estadio Gillette (Boston)
|65 000
|Estadio AT&T (Dallas)
|94 000
|Estadio NRG, Houston
|72 000
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|73 000
|Estadio SoFi (Los Ángeles)
|70 000
|Estadio Hard Rock, Miami
|65 000
|Estadio MetLife, Nueva York
|82 500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69 000
|Estadio Levi's, San Francisco
|71 000
|Lumen Field, Seattle
|69 000