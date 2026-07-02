Croacia, con más de una década de talento y resistencia, disputa su cuarto Mundial consecutivo y el séptimo desde 1998.

Los «Vatreni» han callado a los escépticos y llegan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Portugal como maestros de los grandes torneos.

Se clasificó segunda del Grupo L tras una ajustada victoria 2-1 sobre Ghana.

Próximos partidos y resultados de Croacia en el Mundial 2026

Fecha (hora de inicio) Partido Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T (Arlington, EE. UU.) 4-2 Martes 23 de junio (19:00 h, hora del Este) Panamá vs. Croacia BMO Field (Toronto, Canadá) 0-1 Sábado 27 de junio (17:00 h, hora del Este) Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.) 2-1 Jueves 2 de julio (19:00) Octavos de final: Portugal vs. Croacia BMO Field (Toronto, Canadá) Comprar entradas

Trayectoria de Croacia en la fase eliminatoria del Mundial 2026 y entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Croacia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Croacia 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

*Nota: Los precios pueden variar según la demanda y el recinto.

Qué esperar de Croacia en el Mundial 2026

Bajo la dirección de Zlatko Dalic, Croacia mantiene su estatus de especialista en grandes torneos. El equipo ha renovado su plantilla con jóvenes talentos sin perder la inteligencia táctica que lo caracteriza desde hace una década.

A sus 40 años, el legendario Luka Modrić sigue desafiando al tiempo y aporta liderazgo y visión de clase mundial. En el centro del campo cuenta con el incansable Mateo Kovačić y el creativo Nikola Vlašić.

En defensa, Joško Gvardiol se ha consolidado como uno de los mejores centrales del mundo, mientras que Dominik Livakovic sigue siendo un muro bajo los palos, especialmente en penaltis bajo presión.

Su mayor fortaleza es el juego colectivo y el dominio en el centro del campo. Probablemente controlarán la posesión y atacarán en el momento oportuno, imponiendo su superioridad técnica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos: