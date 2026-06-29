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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Germany World Cup 2026 Tickets

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Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Alemania 2026: fechas, partidos confirmados de la ronda de 32, precios medios y más

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Alemania

Descubre cómo ver en directo este verano a los cuatro veces campeones del mundo

Alemania ha jugado todos los Mundiales desde 1954 y ha sido campeona en cuatro ocasiones (1954, 1974, 1990 y 2014). 

En el Mundial 2026 de Norteamérica, bajo Julian Nagelsmann, busca su quinta estrella tras liderar el Grupo E y avanzar a eliminatorias pese a perder 2-1 con Ecuador.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre su camino en el torneo y cómo conseguir entradas.

Entradas parael Mundial de Alemania:reserva tus entradas

¿Cuál es el calendario de Alemania en el Mundial 2026 y su trayectoria en la fase eliminatoria?

FechaPartidoSedeResultado final / Entradas
14 de junio de 2026Alemania vs. CuraçaoEstadio de Houston, Houston7-1
20 de junio de 2026Alemania vs. Costa de MarfilEstadio de Toronto, Toronto2-1
25 de junio de 2026Ecuador vs. AlemaniaEstadio Nueva York-Nueva Jersey, Nueva Jersey2-1
29 de junio de 2026Octavos de final: Alemania vs. ParaguayEstadio de Boston, BostonEntradas
4 de julio de 2026Octavos de final: Alemania/Paraguay vs. Francia/SueciaEstadio de Filadelfia, FiladelfiaEntradas
9 de julio de 2026Cuartos de final: Ganador del partido 89 vs. Canadá / Países Bajos / MarruecosEstadio de Boston, BostonEntradas
14 de julio de 2026Semifinal: Ganador del partido 97 vs. Ganador del partido 98Estadio de Dallas, DallasEntradas

Cuándo comprar entradas para el Mundial de Alemania 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas parael Mundial de Alemania:Reservar entradas

Entradas para el Mundial de Alemania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 en Alemania se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precio de face valueRango medio de reventa
Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas)60–620 dólares150 $ - 600 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares800–3.500 $
Octavos de final105–750 $1.200 $ - 3.300 $
Octavos de final170–980 $ 1.900 $ - 4.500 $
Cuartos de final 275–1.775 $2.800 $ - 6.000 $
Semifinales 420–3 295 $4.400 $ - 11.000 $
Final2.030 $ - 7.875 $8.500 $ - 32.000 $+

¿Qué se puede esperar de Alemania en el Mundial 2026?

Su mayor goleada en una fase final se remonta a 2002, cuando venció 8-0 a Arabia Saudí en la fase de grupos. Seis jugadores marcaron, incluido un hat-trick de Miroslav Klose.

En 2014, ya en la final, vencieron a Argentina 1-0. En semifinales habían sorprendido al mundo al golear 7-1 a Brasil, con cinco tantos en los primeros 26 minutos. Los aficionados que adquieran entradas para ver a Alemania en Norteamérica esperan espectáculos similares.

El seleccionador Julian Nagelsmann tiene claro que la presión crecerá conforme se acerque la cita. La racha de llegar a cuartos, viva desde 1954, se rompió en 2018 al caer en la fase de grupos. 

La historia se repitió en Catar 2022, con otra eliminación en fase de grupos. Aunque la clasificación a 2026 ha sido irregular, la afición confía en que el equipo rinda en la fase final.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron estas dieciséis sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que las acogerán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo para el torneo de la Copa del Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54 000
 BMO Field (Toronto) 45 000
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000
 Estadio Gillette (Boston) 65 000
 Estadio AT&T (Dallas) 94 000
 Estadio NRG, Houston 72 000
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000
 Estadio Hard Rock, Miami 65 000
 Estadio MetLife, Nueva York 82 500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 
 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 
 Lumen Field, Seattle 69 000