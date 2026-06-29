Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Alemania 2026: fechas, partidos confirmados de la ronda de 32, precios medios y más

Alemania ha jugado todos los Mundiales desde 1954 y ha sido campeona en cuatro ocasiones (1954, 1974, 1990 y 2014).

En el Mundial 2026 de Norteamérica, bajo Julian Nagelsmann, busca su quinta estrella tras liderar el Grupo E y avanzar a eliminatorias pese a perder 2-1 con Ecuador.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre su camino en el torneo y cómo conseguir entradas.

¿Cuál es el calendario de Alemania en el Mundial 2026 y su trayectoria en la fase eliminatoria?

Fecha Partido Sede Resultado final / Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curaçao Estadio de Houston, Houston 7-1 20 de junio de 2026 Alemania vs. Costa de Marfil Estadio de Toronto, Toronto 2-1 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania Estadio Nueva York-Nueva Jersey, Nueva Jersey 2-1 29 de junio de 2026 Octavos de final: Alemania vs. Paraguay Estadio de Boston, Boston Entradas 4 de julio de 2026 Octavos de final: Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia Estadio de Filadelfia, Filadelfia Entradas 9 de julio de 2026 Cuartos de final: Ganador del partido 89 vs. Canadá / Países Bajos / Marruecos Estadio de Boston, Boston Entradas 14 de julio de 2026 Semifinal: Ganador del partido 97 vs. Ganador del partido 98 Estadio de Dallas, Dallas Entradas

Cuándo comprar entradas para el Mundial de Alemania 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Alemania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 en Alemania se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precio de face value Rango medio de reventa Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150 $ - 600 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares 800–3.500 $ Octavos de final 105–750 $ 1.200 $ - 3.300 $ Octavos de final 170–980 $ 1.900 $ - 4.500 $ Cuartos de final 275–1.775 $ 2.800 $ - 6.000 $ Semifinales 420–3 295 $ 4.400 $ - 11.000 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 8.500 $ - 32.000 $+

¿Qué se puede esperar de Alemania en el Mundial 2026?

Su mayor goleada en una fase final se remonta a 2002, cuando venció 8-0 a Arabia Saudí en la fase de grupos. Seis jugadores marcaron, incluido un hat-trick de Miroslav Klose.

En 2014, ya en la final, vencieron a Argentina 1-0. En semifinales habían sorprendido al mundo al golear 7-1 a Brasil, con cinco tantos en los primeros 26 minutos. Los aficionados que adquieran entradas para ver a Alemania en Norteamérica esperan espectáculos similares.

El seleccionador Julian Nagelsmann tiene claro que la presión crecerá conforme se acerque la cita. La racha de llegar a cuartos, viva desde 1954, se rompió en 2018 al caer en la fase de grupos.

La historia se repitió en Catar 2022, con otra eliminación en fase de grupos. Aunque la clasificación a 2026 ha sido irregular, la afición confía en que el equipo rinda en la fase final.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron estas dieciséis sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que las acogerán: