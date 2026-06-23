Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
World Cup
team-logoColombia
Guadalajara Stadium
team-logoRD Congo
Book Colombia vs DR Congo Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas de última hora para Colombia vs. República Democrática del Congo: precios de Mundial, info del Estadio Akron y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Colombia
RD Congo
Luis Díaz
James Rodriguéz
Y. Wissa
C. Mbemba

Así podrías ver en acción en el Mundial a jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Yoane Wissa y Chancel Mbemba.

La selección colombiana viaja a México para jugar un partido decisivo contra la República Democrática del Congo, encuentro clave del Grupo K en el Mundial 2026.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026?

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

18 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia

Estadio Azteca, Ciudad de México

1-3

24 de junio de 2026

Colombia vs. República Democrática del Congo

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

28 de junio de 2026

Colombia vs. Portugal

Estadio Hard Rock, Miami

Entradas

Calendario de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Portugal vs. República Democrática del Congo

Estadio NRG, Houston

1-1

24 de junio de 2025

Colombia vs. República Democrática del Congo

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

28 de junio de 2026

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Colombia vs. República Democrática del Congo en Guadalajara, los boletos más baratos rondan los 375-450 dólares. Se espera alta demanda para este duelo del Grupo K entre una potencia sudamericana y un rival africano de gran resistencia.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 375-450 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

  • Categoría 3 (gradas superiores): 375–800 dólares
  • Categoría 2 (gradas intermedias): 850–1.250 dólares
  • Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.300–2.800 dólares
  • Hospitalidad/VIP: 697 dólares o más

Los precios pueden variar según la demanda. Guadalajara es una de las ciudades más futboleras del país, por lo que se espera una alta demanda local. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y así disfrutar de este gran partido en el Estadio Akron.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Akron

El recinto de Zapopan, conocido como Estadio Akron (Estadio de Guadalajara para el torneo), es una joya de la arquitectura mexicana y casa del histórico C.D. Guadalajara.

Ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, su diseño en forma de volcán, con un exterior verde inclinado, lo integra al paisaje. 

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 48 000 espectadores. 