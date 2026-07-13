Cómo comprar entradas de segunda mano para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México y toda la información que necesitas

La fiebre del Mundial 2026 crece tras el inicio del torneo norteamericano el 11 dejunio.

Las entradas se agotan rápido tras confirmarse todos los equipos y partidos, pero aún puedes conseguir las tuyas.

GOAL te ofrece la información más actualizada sobre las entradas, incluida la compra de entradas oficiales de reventa.

Calendario de la Copa del Mundo 2026: cómo conseguir entradas de reventa

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Entradas 7 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Argentina vs. Egipto Atlanta Stadium, EE. UU. Comprar entradas 7 de julio, inicio a las 16:00 h (PDT) Octavos de final: Suiza vs. Colombia Estadio de Vancouver, Canadá Comprar entradas 9 de julio, 18:00 h (hora del este de EE. UU.) Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston), EE. UU. Comprar entradas 10 de julio, 18:00 PDT Cuartos de final 2: España vs. Bélgica SoFi Stadium (Los Ángeles), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 16:00 h (hora del este) Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 18:00 h CDT Cuartos de final 4: Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU. Comprar entradas 14 de julio, 19:00 h CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar entradas 15 de julio, 20:00 h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Egipto/Suiza/Colombia Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar entradas 18 de julio, 15:00 h (EDT) Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 contra perdedor de la semifinal 2 Estadio de Miami, EE. UU. Comprar entradas 19 de julio, 15:00 h (EDT) Final de la Copa del Mundo: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta, y en los mercados secundarios suelen ser distintos. Estos son los precios que encontrarás en esas plataformas:

Escenario Rango de precios de las entradas (valor nominal) Precio medio en reventa Entradas Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150–950 dólares Entradas Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ 800–3 800 $ Entradas Octavos de final 105–750 $ 350–1 400 $ Entradas Octavos de final 170–980 $ 550–2 000 $ Entradas Cuartos de final 275–1.775 $ 1.000–3.500 $ Entradas Semifinales 420 $ – 3 295 $ 1.800–6.200 $ Entradas Final 2.030–10.875 $ 4.185 $ - 9.805 $+ Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y demanda de reventa. Estos valores máximos pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La última fase oficial de venta de entradas, la «fase de venta de última hora», comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si buscas reventa, ten en cuenta lo siguiente:

Mercado de reventa y intercambio de la FIFA

El canal oficial para comprar entradas de segunda mano es el mercado de reventa y canje de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets.

Reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.

Mercados secundarios

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo 2026.

No obstante, es recomendable comparar precios, pues suelen ser más altos.

Asegúrate de que el vendedor use la función oficial de transferencia de entradas de la FIFA para mover el boleto a tu cuenta.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que revisa la plataforma con frecuencia, prepárate para actuar rápido y ten listos los datos de pago.

Mercado de Intercambio de la FIFA

El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes en México revendan, compren o intercambien de forma segura entradas para el Mundial de 2026.

México tiene protecciones legales específicas para la reventa, por lo que el sistema es ligeramente diferente.

A diferencia del Mercado de Reventa principal, aquí los boletos se venden únicamentea su valor nominal, sin fines de lucro.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron estas 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las acogerán: