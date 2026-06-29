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Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México y más información

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas de segunda mano para el Mundial de 2026

La fiebre del Mundial 2026 crece tras el inicio del torneo norteamericano el 11 dejunio.

Las entradas se agotan rápido, pero aún puedes conseguir las tuyas.

GOAL te ofrece la información más actualizada sobre las entradas, incluida la compra de entradas oficiales de reventa.

Entradas parael Mundial de la FIFA 2026.Reserva ahora

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?

Las entradas oficiales se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta, y en los mercados secundarios suelen ser distintos. Estos son los precios que encontrarás en esas plataformas:

EscenarioRango de precios de las entradas (valor nominal)Precio medio en reventaEntradas
Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas)60–620 dólares150–950 dólaresEntradas
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2.735 $800 $ – 3 800 $Entradas
Octavos de final105–750 $350–1 400 $Entradas
Octavos de final170–980 $ 550–2 000 $Entradas
Cuartos de final 275–1.775 $1.000–3.500 $Entradas
Semifinales 420–3 295 $1.800 $ – 6.200 $Entradas
Final2.030–10.875 $4.185 $ - 9.805 $+Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y demanda de reventa. Estos valores máximos pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025. 

La «Fase de venta de última hora», última etapa oficial, arrancó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo. 

Si buscas reventa, toma en cuenta lo siguiente:

Mercado de reventa y canje de la FIFA

El canal oficial para comprar entradas de segunda mano es el mercado de reventa y intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets.

Reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.

Mercados secundarios

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo 2026. 

Sin embargo, es recomendable comprar con precaución, pues los precios suelen ser elevados.

Asegúrate de que el vendedor use la función oficial de transferencia de entradas de la FIFA para mover el boleto a tu cuenta.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, actuar rápido y tener los datos de pago listos.

Mercado de Intercambio de la FIFA

El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes en México revendan, compren o intercambien entradas de forma segura para el Mundial 2026.

México tiene protecciones legales específicas para la reventa, por lo que el sistema es ligeramente diferente.

A diferencia del principal, aquí las entradas se venden solo a su valor nominal, sin ánimo de lucro.

Consulta la lista completa de partidos del Mundial 2026: inauguración, semifinales, final y más.

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoLugarEntradas
29 de junio, 12:00 h CDTOctavos de final: Brasil vs. JapónEstadio de Houston, EE. UU.Comprar
29 de junio, 16:30 h EDTOctavos de final: Alemania vs. ParaguayEstadio de Boston, EE. UU.Comprar
29 de junio, 19:00 h CSTOctavos de final: Países Bajos vs. MarruecosEstadio de Monterrey, MéxicoComprar
30 de junio, 12:00 h CDTOctavos de final: Costa de Marfil vs. NoruegaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar
30 de junio, 17:00 h EDTOctavos de final: Francia vs. SueciaEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar
30 de junio, 19:00 h CSTOctavos de final: México vs. EcuadorEstadio de la Ciudad de México, MéxicoComprar
1 de julio, 12:00 h EDTOctavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del CongoEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar
1 de julio, 13:00 PDTOctavos de final: Bélgica vs. SenegalEstadio de Seattle, EE. UU.Comprar
1 de julio, 17:00 h PDTOctavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y HerzegovinaEstadio del Área de la Bahía de San Francisco, EE. UU.Comprar
2 de julio, 12:00 h PDTOctavos de final: España vs. AustriaEstadio de Los Ángeles, EE. UU.Comprar
2 de julio, 19:00 h EDTOctavos de final: Portugal vs. CroaciaEstadio de Toronto, CanadáComprar
2 de julio, inicio a las 20:00 PDTOctavos de final: Suiza vs. ArgeliaEstadio de Vancouver, CanadáComprar
3 de julio, 13:00 h CDTOctavos de final: Australia vs. EgiptoEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar
3 de julio, inicio a las 18:00 h EDTOctavos de final: Argentina vs. Cabo VerdeEstadio de Miami, EE. UU.Comprar
3 de julio, 20:30 h CDTOctavos de final: Colombia vs. GhanaEstadio de Kansas City, EE. UU.Comprar
4 de julio, 12:00 h CDTOctavos de final: Canadá vs. Países Bajos / MarruecosEstadio de Houston, EE. UU.Comprar
4 de julio, 17:00 h EDTOctavos de final: Alemania/Paraguay vs. Francia/SueciaEstadio de Filadelfia, EE. UU.Comprar
5 de julio, 16:00 h EDTOctavos de final: Brasil / Japón vs. Costa de Marfil / NoruegaEstadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar
5 de julio, 18:00 h CSTOctavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del CongoEstadio de la Ciudad de México, MéxicoComprar
6 de julio, 14:00 h CDTOctavos de final: Portugal / Croacia vs. España / AustriaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar
6 de julio, 17:00 PDTOctavos de final: Estados Unidos / Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica / SenegalEstadio de Seattle, EE. UU.Comprar
7 de julio, 12:00 h EDTOctavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/EgiptoEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar
7 de julio, 16:00 PDTOctavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / GhanaEstadio de Vancouver, CanadáComprar
9–11 de julio, horarios diversosCuartos de final: por confirmarBoston, Los Ángeles, Miami, Kansas CityComprar
14–15 de julio, 15:00Semifinales: por confirmarEstadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.Compra
18 de julio, 15:00 hTercer puesto: por confirmarEstadio de Miami, EE. UU.Comprar
19 de julio, inicio a las 15:00Final: por confirmarEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 selecciones y será organizado por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación puedes consultar las ciudades y los estadios que se utilizarán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough, Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Arlington, Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey) 78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, área de la bahía de San Francisco) 69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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