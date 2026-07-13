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Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas de reventa del Mundial 2026

La fiebre del Mundial 2026 sigue aumentando con el arranque del torneo norteamericano el 11 de junio.

Puede que las entradas hayan volado, especialmente ahora que ya están confirmados todos los equipos y partidos, pero no te preocupes si todavía no has conseguido las tuyas.

GOAL te trae la última guía sobre las entradas para el Mundial 2026, incluida información sobre cómo comprar entradas oficiales de reventa y más.

Navegar por las plataformas oficiales de reventa requiere paciencia y buen timing para conseguir entradas de última hora para los partidos de alta demanda del torneo. Los aficionados a distancia también pueden optimizar sus planes para los días de partido asegurando con antelación bonos de apuestas para nuevos clientes. Aprovecha nuestro código promocional verificado de 1xbet para disfrutar de créditos promocionales exclusivos en tu cuenta.

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Lista de partidos del Mundial 2026: cómo conseguir entradas de reventa

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoUbicaciónEntradas
7 de julio, 12:00 EDTOctavos de final: Argentina vs EgiptoAtlanta Stadium, Estados UnidosComprar entradas
7 de julio, 16:00 PDTOctavos de final: Suiza vs ColombiaVancouver Stadium, CanadáComprar entradas
9 de julio, 18:00 EDTCuartos de final 1: Francia vs MarruecosGillette Stadium (Boston), Estados UnidosComprar entradas
10 de julio, 18:00 PDTCuartos de final 2: España vs BélgicaSoFi Stadium (Los Ángeles), Estados UnidosComprar entradas
11 de julio, 16:00 EDTCuartos de final 3: Noruega vs InglaterraHard Rock Stadium (Miami), Estados UnidosComprar entradas
11 de julio, 18:00 CDTCuartos de final 4: Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados UnidosComprar entradas
14 de julio, 19:00 CDTSemifinal 1: Francia/Marruecos vs España/BélgicaDallas Stadium, Estados UnidosComprar entradas
15 de julio, 20:00 EDTSemifinal 2: Noruega/Inglaterra vs Argentina/Egipto/Suiza/ColombiaAtlanta Stadium, Estados UnidosComprar entradas
18 de julio, 15:00 EDTPartido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 vs Perdedor de la semifinal 2Miami Stadium, Estados UnidosComprar entradas
19 de julio, 15:00 EDTFinal del Mundial: Ganador de la semifinal 1 vs Ganador de la semifinal 2 New York New Jersey Stadium, Estados UnidosComprar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: La más cara, situada en la grada baja.
  • Categoría 2: Abarca tanto la grada alta como la baja fuera de las zonas de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Principalmente en la grada alta, más allá de las Categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: La más asequible, situada en la grada alta fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de lanzamiento/venta de entradas y conviene saber que los mercados secundarios no suelen ceñirse a estos precios oficiales. Estos son más o menos los precios que encontrarás en las plataformas secundarias:

FaseRango de precios de las entradas (valor nominal)Precio medio en el mercado secundarioEntradas
Fase de grupos (sin incluir a las anfitrionas)60 $ - 620 $150 $ - 950 $Entradas
Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $800 $ - 3.800 $Entradas
Dieciseisavos de final105 $ - 750 $350 $ - 1.400 $Entradas
Octavos de final170 $ - 980 $ 550 $ - 2.000 $Entradas
Cuartos de final 275 $ - 1.775 $1.000 $ - 3.500 $Entradas
Semifinales 420 $ - 3.295 $1.800 $ - 6.200 $Entradas
Final2.030 $ - 10.875 $4.185 $ - 9.805 $+Entradas

Nota: Los precios de las entradas fluctúan con regularidad debido a la tarificación dinámica y a la demanda de reventa. La clasificación refleja los precios públicos más altos citados en el momento de redactar este artículo y puede cambiar a medida que se acerque el torneo.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Los aficionados han podido comprar entradas oficiales para los partidos del Mundial 2026 a través de la web de la FIFA desde septiembre de 2025. 

La última fase oficial de venta de entradas del Mundial, la fase de venta de última hora, comenzó el 1 de abril y se prolongará hasta el final del torneo. 

Si buscas opciones de reventa, esto es lo que debes saber:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

El canal oficial para reservar entradas de reventa es el FIFA Resale/Exchange Marketplace, accesible a través de FIFA.com/tickets.

La plataforma, que se lanzó originalmente en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y permanecerá abierta hasta una hora antes del inicio de cada partido correspondiente.

El FIFA Resale Marketplace está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.

Mercados secundarios

Los vendedores externos, como StubHub, también tendrán disponibilidad de entradas para el Mundial 2026. 

Aunque existen mercados secundarios, siempre conviene actuar con cautela al comprar entradas por esta vía y los precios pueden estar muy inflados.

También es importante que te asegures de que cualquier vendedor externo utilice la función oficial de Transferencia de Entradas de la FIFA al mover la entrada directamente a tu cuenta de la FIFA.

Un punto clave para los compradores de reventa: la disponibilidad puede ser muy limitada y las entradas pueden aparecer de forma esporádica. Los aficionados que esperen conseguir entradas de reventa deben consultar la plataforma con frecuencia, actuar rápido cuando aparezcan entradas y tener preparados de antemano los datos de pago.

Mercado de Intercambio de la FIFA

El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes de México revendan, compren o intercambien de forma segura entradas para el Mundial 2026.

México cuenta con protecciones legales específicas para la reventa, lo que da lugar a un sistema ligeramente diferente.

A diferencia del principal FIFA Resale Marketplace, las entradas en el mercado de México son estrictamente solo a valor nominal, por lo que los vendedores no pueden ponerlas a la venta para obtener beneficios.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días por Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Allá por junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Consulta a continuación esas ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 48.821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50.113 
Estados UnidosMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough, Boston) 63.815 
 AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood, Los Ángeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey) 78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, área de la bahía de San Francisco) 69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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