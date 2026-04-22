Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, opciones en México y más información

La expectación por el Mundial de 2026 crece: el torneo norteamericano empezará el 11 de junio.

Las entradas se agotan rápido, sobre todo tras confirmarse todos los equipos y partidos, pero aún puedes conseguir las tuyas.

Deja que GOAL te ofrezca la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo datos sobre la compra de entradas oficiales de reventa y mucho más.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Serán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 equipos competirán y tres países organizarán el torneo juntos.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?

Desde septiembre de 2025, los aficionados pueden comprar entradas oficiales para el Mundial 2026 en la web de la FIFA. La venta de últimahora empezó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entradas en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

Mercado de reventa/intercambio de la FIFA

Es el canal oficial para comprar entradas de reventa.

La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países.

Mercados secundarios

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán boletos, pero sus precios suelen ser mucho más altos.

Al adquirir en estos sitios conviene comparar precios, pues suelen ser más altos.

Asegúrate de que el vendedor use la función oficial de transferencia de FIFA para enviar la entrada directamente a tu cuenta.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que revisa la plataforma a menudo, actúa rápido y ten listos los datos de pago.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Es la plataforma oficial donde los residentes en México pueden revender, comprar o intercambiar entradas de forma segura.

México tiene protecciones legales específicas para la reventa, por lo que el sistema es ligeramente diferente.

A diferencia del Mercado de Reventa principal de la FIFA, aquí los boletos se venden únicamentea su valor nominal, sin fines de lucro.

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para la Copa del Mundo 2026?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas): 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: