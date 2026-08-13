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Cómo comprar entradas de la Ligue 1 para la temporada 2026/27: calendario de partidos, precios medios y más

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Así puedes conseguir entradas para la Ligue 1 francesa esta temporada

La liga francesa (Ligue 1) siempre ha contado con un enorme seguimiento entre los aficionados al fútbol europeos y de todo el mundo, y el dominio continuado del Paris Saint-Germain, ahora con cinco títulos de liga consecutivos junto a la defensa de la Champions League, no ha hecho más que elevar aún más su perfil de cara a 2026/27.

Aunque el Paris Saint-Germain sigue siendo el equipo más destacado del fútbol francés, el deseo general de viajar y vivir partidos en estadios de todas las partes de Francia sigue creciendo de forma significativa, con dos equipos recién ascendidos, Troyes y Le Mans, que añaden nuevas historias a la división esta temporada.

Deja que GOAL te guíe para hacer realidad tus propias fantasías futbolísticas francesas consiguiendo una entrada para un próximo partido de Ligue 1 esta temporada.

Entradas de la Ligue 1 2026/27Reserva ahora

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Ligue 1

Fecha y hora (CET)PartidoEstadioEntradas
Vie. 21 de ago., 20:45Marseille vs StrasbourgStade Vélodrome (Marseille)Entradas
Sáb. 22 de ago., 17:15Lens vs AuxerreStade Bollaert-Delelis (Lens)Entradas
Sáb. 22 de ago., 20:45Le Mans vs BrestStade Marie-Marvingt (Le Mans)Entradas
Sáb. 22 de ago., 20:45Nice vs LorientAllianz Riviera (Nice)Entradas
Sáb. 22 de ago., 20:45Toulouse vs Olympique LyonnaisStadium de Toulouse (Toulouse)Entradas
Sáb. 22 de ago., 20:45Troyes vs Paris FCStade de l'Aube (Troyes)Entradas
Dom. 23 de ago., 15:00Angers vs LilleRaymond Kopa Stadium (Angers)Entradas
Dom. 23 de ago., 17:15Le Havre vs MonacoStade Océane (Le Havre)Entradas
Dom. 23 de ago., 20:45Paris Saint-Germain vs RennesParc des Princes (Paris)Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Ligue 1

Fecha y hora (CET)PartidoEstadioEntradas
Vie. 28 de ago., 20:45Lille vs Paris Saint-GermainDecathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)Entradas
Sáb. 29 de ago., 17:15Strasbourg vs LensStade de la Meinau (Strasbourg)Entradas
Sáb. 29 de ago., 20:45Auxerre vs AngersStade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)Entradas
Sáb. 29 de ago., 20:45Brest vs ToulouseStade Francis-Le Ble (Brest)Entradas
Sáb. 29 de ago., 20:45Lorient vs TroyesStade du Moustoir (Lorient)Entradas
Sáb. 29 de ago., 20:45Olympique Lyonnais vs Le HavreParc Olympique Lyonnais (Lyon)Entradas
Dom. 30 de ago., 15:00Paris FC vs NiceStade Jean-Bouin (Paris)Entradas
Dom. 30 de ago., 17:15Rennes vs Le MansRoazhon Park (Rennes)Entradas
Dom. 30 de ago., 20:45Monaco vs MarseilleStade Louis II (Monaco)Entradas

Los diez partidos estrella de la temporada seleccionados oficialmente para su retransmisión en directo también incluyen el viaje del PSG a Marsella el 20 de septiembre y el encuentro de vuelta en el Parc des Princes el 7 de febrero, ambas fechas clave para los aficionados que buscan entradas para Le Classique.

Cómo comprar entradas de la Ligue 1

Para comprar entradas para partidos de la Ligue 1, el método más fiable es acudir a las páginas oficiales de los clubes.

Puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. Las entradas suelen ponerse a la venta entre 4 y 6 semanas antes del día del partido.

Aunque las entradas para los partidos de los clubes más grandes, como el PSG, suelen agotarse rápidamente, las de muchos otros equipos son más accesibles.

Si las entradas se han agotado a través de los canales oficiales o buscas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

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¿Cuánto cuestan las entradas de la Ligue 1?

El coste de las entradas para partidos de la Ligue 1 varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en función de grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos tramos difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación de los asientos dentro de los estadios afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas tienen el coste más alto.

Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, con enfrentamientos estrella ante rivales de renombre, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille) y 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais vs Marseille), dentro del nivel más alto, con precios que suben en consecuencia.

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Clubes de la Ligue 1 2026/27 por precio de entradas

ClubEstadioRango de precio de las entradas (adulto)
AngersStade Raymond Kopa15 €-70 €
AuxerreStade Abba Deschamps15 €-65 €
BrestStade Francis-Le-Bleu15 €-75 €
Le HavreStade Oceane15 €-70 €
Le MansStade Marie-Marvingt15 €-60 €
LensStade Bollaert-Delelis20 €-95 €
LilleStade Pierre-Mauroy25 €-110 €
LorientStade du Moustoir15 €-65 €
LyonGroupama Stadium25 €-120 €
MarseilleStade Vélodrome30 €-220 €
MonacoStade Louis II20 €-100 €
NiceAllianz Riviera20 €-90 €
Paris FCStade Jean-Bouin15 €-70 €
Paris Saint-GermainParc des Princes45 €-350 €
RennesRoazhon Park20 €-85 €
StrasbourgStade de la Meinau20 €-90 €
ToulouseStadium de Toulouse15 €-75 €
TroyesStade de l'Aube15 €-60 €

¿Qué esperar de la temporada de Ligue 1?

Sea cual sea el partido de Ligue 1 para el que decidas reservar entradas, es probable que veas a algunas jóvenes promesas brillantes del futuro. Toda una hornada de famosos jugadores franceses inició sus impresionantes carreras en su país, entre ellos Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry y Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) y Michel Platini (Nancy), por citar solo algunos.

Además de ser reconocida como una cantera para formar a jóvenes talentos franceses, la Ligue 1 también cuenta con figuras globales del fútbol actual, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun y Endrick.

El Paris Saint-Germain sigue siendo el gran referente de la Ligue 1, y la demanda de entradas para verlo en acción en el Parc des Princes siempre es alta. La temporada pasada volvió a ser otra campaña dominante para Les Rouge-et-Bleu, que conquistó un quinto título consecutivo de la liga francesa, el 14º de su historia, superando un inusual desafío por el título del RC Lens con un partido por disputar.

No solo dominó en el frente doméstico, sino que el equipo de Luis Enrique también defendió con éxito su corona europea al derrotar al Arsenal en la final de la Champions League para convertirse en el primer equipo que revalida el trofeo desde el Real Madrid en 2018. Ahora se sitúa entre un grupo de élite de clubes, entre ellos Real Madrid, Bayern de Múnich y Ajax, que han ganado dos veces seguidas la principal competición europea en la era moderna.

No son muchos los equipos en el mundo que pueden presumir de una vitrina de trofeos como la del PSG. El club más laureado de Francia, pese a haberse fundado hace poco más de medio siglo, ha acumulado más de 50 grandes títulos.

La temporada del Marseille contó una historia muy distinta. Roberto De Zerbi fue destituido en febrero tras una racha complicada de resultados, con Habib Beye finalmente nombrado entrenador después de un breve periodo como interino, y el club cayó hasta la quinta posición en la clasificación final, quedándose sin fútbol de Champions League en favor de una plaza en la Europa League. Pese al decepcionante desenlace, el Marseille sigue siendo uno de los clubes con más apoyo de Francia, con asistencias que superan regularmente los 60.000 espectadores en el Stade Velodrome, también conocido como Orange Velodrome, que tiene la mayor capacidad de la Ligue 1.

El Marseille también se convirtió de forma célebre en el primer club francés en ganar la Champions League. Un equipo capitaneado por la leyenda francesa Didier Deschamps y que incluía a jugadores como Basile Boli y Marcel Desailly derrotó al AC Milan por 1-0 en la final de 1993 en Múnich para convertirse en rey de Europa. Otros clubes franceses que suelen registrar grandes asistencias en casa incluyen a Olympique Lyonnais, Lille y Lens, mientras que los recién ascendidos Troyes y Le Mans, este último de regreso a la máxima categoría tras 16 años de ausencia, añaden nuevos escenarios al calendario esta temporada.

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