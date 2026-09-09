Reserva entradas para la Eredivisie:

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🎟️ Entradas para el Johan Cruijff Arena: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para De Kuip (Stadion Feijenoord): RESERVAR ENTRADAS

¿Cómo comprar entradas para la Eredivisie 2026/27?

Existen varias vías para conseguir asiento en los estadios neerlandeses, según el perfil del partido, el nivel de seguridad y el margen con el que planifiques:

Portales oficiales de entradas de los clubes: Comprar directamente en las taquillas online oficiales de los clubes (por ejemplo, ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) es la principal vía para adquirir entradas a precio oficial. Las entradas suelen salir a la venta online entre 2 y 4 semanas antes del saque inicial.

Sistema neerlandés de Clubcard (Club Card): En los Países Bajos, los partidos de alto riesgo o alta demanda, como De Klassieker o los derbis locales, requieren una Clubcard neerlandesa verificada o una membresía oficial del club. Los visitantes extranjeros pueden registrarse en membresías digitales de clubes, como Ajax Club Card o PSV Supporters Club, para obtener permiso de compra en partidos no restringidos.

Plataformas oficiales de reventa: La mayoría de los grandes clubes de la Eredivisie gestionan mercados oficiales de reventa de entradas en sus páginas web, lo que permite a los abonados revender sus asientos de forma segura a aficionados verificados al precio oficial cuando se agotan.

Plataforma secundaria de reventa: Si las tandas oficiales se agotan o no dispones de una Clubcard para los partidos más destacados, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones verificadas de reventa digital para viajeros internacionales. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio en el que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Eredivisie 2026/27?

Comprar directamente a través de los clubes neerlandeses para un solo partido ofrece algunos de los precios más competitivos entre las grandes ligas europeas:

Precios oficiales directos: Las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 20 € y 85 € , según el club, la zona del estadio y la categoría del rival. Los partidos de liga de menor perfil en estadios como AFAS Stadion o Euroborg parten desde la franja más baja, mientras que los encuentros con los "Big Three" se sitúan en la más alta.

Ubicación de las gradas: Los asientos más asequibles, y las terrazas de animación seguras de pie, están situados detrás de las porterías en las gradas de fondo (Korte Zijde). Los asientos centrales en la grada lateral (Lange Zijde) tienen un precio oficial superior.

Tarifas de reventa secundaria: En plataformas secundarias como StubHub, las entradas más baratas para partidos estándar de la Eredivisie parten de unos 30 € a 45 €, mientras que rivalidades de alto voltaje como De Klassieker o De Topper tienen precios marcados por el mercado en función de la clasificación liguera.

Categorías con descuento: La mayoría de los clubes neerlandeses ofrecen precios reducidos para aficionados jóvenes, menores de 12 y de 18 años, así como paquetes familiares para partidos nacionales.

¿Cuándo empezó la Eredivisie?

Fundada en 1956, la Eredivisie es una de las competiciones de máxima categoría más vibrantes del fútbol europeo y celebrará 70 años de fútbol profesional neerlandés durante la temporada 2026/27.

Reconocida en todo el mundo por su compromiso con el Fútbol Total, el prolífico talento de cantera y su estilo ofensivo, la liga neerlandesa ofrece un ambiente de partido imperdible.

Desde el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, con capacidad para 55.000 espectadores y siempre rugiendo, y el hervidero de De Kuip de Róterdam (estadio del Feyenoord), hasta los recintos más íntimos y hostiles de De Grolsch Veste del FC Twente o De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura de los aficionados neerlandeses se basa en una profunda pasión comunitaria, despliegues de tifos y un apoyo vocal incesante.



