Colombianos en la Europa League 2019-2020: Partidos, resultados, goles y todo lo que hay que saber

Los futbolistas colombianos están de moda en el viejo continente y esta temporada tendrán un amplio protagonismo, no solo en la que cuenta con la participación de doce cafeteros, también en la .

La temporada 2019-20 tendrá la participación de seis jugadores que buscarán alcanzar la gloria en el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente. Queiroz estará muy pendiente de sus presentaciones para sumarlos a la Selección .

En Goal repasamos uno a uno los cafeteros de esta Europa league, sus objetivos y rendimiento en el torneo continental.

Tras ser eliminado insólitamente en la fase previa de la Champions League, el Dragón buscará su redención continental con la pareja cafetera en sus filas. El cuadro luso hace parte del Grupo G junto a ( ), Rangers ( ) y ( ), su rival en el debut. Ambos fueron inicialistas y tuvieron una buena presentación en la victoria 2-1 .

En la segunda jornada las cosas no salieron tan bien y el Porto cayó 2-0 en casa del Feyenoord, de Luis Sinisterra. Uribe estuvo los 90 minutos, firme en el doble pivote, aunque con libertad para sumarse al ataque. Por su parte, Díaz ingresó al 53 y le dio un impulso al Dragón en ataque, tuvo incluso una clara que se la negó el travesaño.

La tercera jornada la disputarán contra el Rangers de Alfredo Morelos, partido que se disputará este jueves a partir de las 11:55. Irá por ESPN Play.

El Búfalo quiere seguir escribiendo su historia en el cuadro escocés y extenderla a nivel Europeo. Ya ha sumado varios partidos en la fase previa, en los que ha marcado la bobadita de ocho goles. En el debut en la fase de Grupos no pudo marcar en la victoria 1-0 sobre el Feyenoord.

En la segunda jornada fue inicialista y se volvió reportar con ante el Young Boys, lastimosamente su tanto no fue suficiente y su equipo terminó cayendo 2-1 en Suiza. Para esta fecha espera seguir su racha goleadora ante el Porto de sus compañeros de Selección.

🆕 Tonight's #RangersFC side to face @FCPorto in the @EuropaLeague. pic.twitter.com/ro5GYe9WA4