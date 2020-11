Colombia vuelve a ser humillada, sin ideas, sin fútbol y con Queiroz al borde de la salida

Y la horrible noche no cesó en Quito, como una mala continuación del terrible partido del viernes ante , volvió a ser el equipo fácil, entregado, desunido, vapuleado y que comienza a tener visos de cenicienta en las Eliminatorias más difíciles del mundo.

Carlos Queiroz, gran responsables del momento aturdidor que vive la Tricolor, falló desde el arranque, con un equipo sin ideas, con una defensa incapaz de evitar los avances del rival, sin juego aéreo, sin ningún destello de aquello que caracterizó a Colombia por años, tener un muro en el fondo, que si bien no ganaba partidos, tampoco permitía que el equipo viviera este tipo de humillaciones.

A lo anterior se suma la absoluta displicencia de la zona de creación, desconectada, caminando, sin interés alguno de cambiar el resultado, de empujar para alejar a la certera de los dominios de un Camilo Vargas que sufría cada vez que el balón cruzaba la mitad de la cancha que nada pudo hacer para salvar los evidentes errores de Murillo y Mojica, que lucieron imprecisos y nerviosos, facilitando el trabajo de la banda derecha de los locales, que se dieron un banquete con la peor selección colombiana en décadas.

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata y la legión europea en general quedaron debiendo y en grande, cero actitud, cero pundonor, ni el mínimo asomo de amor por la camiseta en 90 minutos de pesadilla que parecieron de trámite para los referentes de esta generación, que en la tarde ecuatoriana se perdieron con parte de la dignidad de una de las selecciones que llegaba con mayores expectativas para emprender el camino rumbo a , camino que hoy se ve cuesta arriba y sin muchas luces.

