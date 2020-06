Colo Colo confirma el contacto con Gustavo Quinteros

El último DT que gritó campeón en Chile fue prioridad de Blanco y Negro, que sin prácticas sigue sin oficializar una nueva búsqueda.

Goal pudo confirmar en marzo que apuntaba a Gustavo Quinteros, que en ese entonces tenía contrato vigente con el de Tijuana, club de del que se acaba de desvincular. Marcelo Espina, el gerente deportivo del club, ratificó la información tres meses después, aunque no definió a la búsqueda del próximo entrenador albo como prioritaria. La misma partió con Scolari, uno de los que rechazó a la concesionaria.

"Cuando hablo puedo ocultar alguna cosa, obviamente, pero no miento. Hablé con Gustavo Quinteros, pero fueron las primeras semanas post Mario Salas. Tenía un compromiso con Tijuana y listo, ya está. Después nada más", señaló el ex mediocampista a Mega, en declaraciones que se suman a las del último campéon con , que antes dijo que "con Colo Colo no hay nada".

En todo caso, según Espina todo se frenó "cuando se cerraron las fronteras. Hablamos del veintitanto de marzo. Tomamos la decisión que tanto Gualberto Jara como su cuerpo técnico continúen". El equipo de trabajo de Jara ha realizado teletrabajo con el plantel que todavía no solucionó sus problemas con Blanco y Negro, que se acogió a la Ley de Protección al Empleo y dejó a varios sin paga. Mínimo en agosto se retomarían los desenlaces del torneo local y la .