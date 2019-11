Clubes paraguayos piden aplicar restricciones a las casas de apuestas

La APF llevará a adelante acciones para tener el control sobre el uso de sus partidos en páginas de apuestas.

Tras una reunión llevada a cabo este martes, varios presidentes de clubes de Primera División resolvieron solicitar a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no permitir que los encuentros correspondientes a la Copa de Primera y Copa no aparezcan en las grillas de las plataformas de apuestas.

Todo esto nace luego de la publicación del diario La Nación que reveló un supuesto vínculo de Marco Trovato, presidente de Olimpia, con comisiones derivadas del pago de premios a apostadores.

“El nombre y las insignias son de los clubes, el torneo es de la APF. Se resolvió contratar a un grupo de abogados y así evitar que en la grilla de partidos figure el torneo paraguayo en la casa de apuestas. Queremos evitar la influencia de las apuestas deportivas en nuestro fútbol”, explicó en conferencia de prensa Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional Profesional de la APF.

Por su parte, el principal dirigente de Libertad, Francisco Giménez Calvo, aseguró que no se trata de una lucha contra el club Olimpia, sino contra el negocio de las apuestas y su incursión en el fútbol.

“Esto no es nada en contra del Olimpia por favor de ninguna manera. Este es un tema separado, no vamos a analizar el mérito que tuvo Olimpia con sus títulos. Que se hable no quiere decir que hubo algo. La idea es no permitir la inclusión del fixture de nuestro fútbol”, indicó el titular liberteño.