Claudio Suárez confiesa que ganaba más como amateur que en sus inicios con Pumas

El defensor contó las dificultades que vivió en sus primeros pasos como profesional.

Claudio Suárez es una leyenda del futbol mexicano. Formado en Pumas, el Emperador es el jugador con más apariciones en la historia de la Selección mexicana, siendo un referente de toda una generación por su calidad y liderazgo.

En entrevista con ESPN, el oriundo del Estado de contó que el salario que le pagaba Universidad Nacional no era suficiente para mantenerse, tener que recurrir a otros medios: "Cuando jugábamos un sábado, me iba a jugar los domingos hasta dos partidos con los equipos de Texcoco y me pagaban más que Pumas en la Primera División. Era increíble, pero así era mi situación, hasta que ya después se enteran, me llaman la atención, pero les hice saber que no me alcanzaba luego ni para comer y pues cómo le iba a hacer. Ya después me aumentaron el sueldo y al siguiente año salimos campeones en la temporada 1990-1991".

Igualmente, el Emperador platicó los contratiempos que vivió, tanto por el aspecto económico como por la distancia que recorría día a bvcdía: "No tenía un sueldo, un apoyo de ni siquiera quedarme en la casa club, aparte de estudiar, tenía que ir a trabajar, a pintar casas, a tirar basuras, a cortar pasto, a hacerle de todo para sacar dinero y poder solventarme mis gastos. Muchas veces mi mamá, que en paz descanse, o mi papá me daban algo, pero la verdad éramos de bajos recursos, una familia humilde, entonces era una situación muy complicada y en ocasiones no me alcanzaba ni para comer algo", aseguró.

Más equipos

En 22 años de carrera, Suárez Sánchez solo vistió cuatro camisetas: Pumas, , Tigres y Chivas USA, escuadra con la que se retiró. Actualmente, es comentarista de televisión.