Claudio Bravo: "Volví a mi nivel, que era el objetivo principal"

El arquero chileno detalló el difícil camino que vivió para lograr su recuperación. “Fue muy difícil, pasé tres meses casi sin moverme”, dijo.

Claudio Bravo dejó atrás su lesión y volvió de gran manera al . El arquero chileno ha sido titular en la serie de amistosos de pretemporada que ha disputado el equipo dirigido por Josep Guardiola, en los que ha demostrado que está dispuesto a pelear el puesto con el brasileño Ederson.

De hecho, el otrora capitán de La Roja fue uno de los puntos altos en el triunfo de los Ciudadanos, por 3-1, sobre el Yokohama Marinos. También lució sus fortalezas en la disputa por la Premier League Asia Trophy frente al y Wolverhampton, y en el pasado cruce ante el Kitchee FC.

Ahora, el cuadro inglés se prepara para afrontar la Community Shield, midiendo fuerzas con el en Wembley. Y previo a ese encuentro, el oriundo de Viluco se confesó con el sitio web de los celestes, en el que aseguró que siente haber retomado su nivel tras la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en agosto pasado.

"Para ser honesto, me siento bien. La lesión ya está en el pasado. Lo dejé todo atrás cuando a empecé a entrenar de nuevo. Ahora estoy muy feliz, porque tuve una muy buena recuperación y volví a mi nivel, que era el objetivo principal", sostuvo el formado en .

Eso sí, detalló el difícil camino que vivió para lograr su recuperación en la antesala a la gira por Asia. "Fue muy difícil, pasé tres meses casi sin moverme. Solo podía usar muletas, pero todavía era muy limitado", dijo.

“Pasé por un par de intervenciones y no pude hacer mucho después de ellas. Es difícil porque quieres estar allí, jugando tu parte (en el campo), especialmente si eres mayor y tienes que ayudar al equipo. Pero tienes que ser consciente de que estás lesionado y enfocarte en tener una buena recuperación, especialmente con una lesión tan difícil. Tienes que ser cauteloso y tener los pies en el suelo. Tienes que ser consciente del hecho de que el tipo de lesión puede ser grave y podría obligarte a abandonar tu carrera”, continuó su relato.

Finalmente, contó cómo manejó el proceso y agradeció el apoyo de la institución y de los fanáticos del vigente campeón de la Premier League.

“Creo que tanto el lado físico como el mental son igualmente importantes. Si no se tiene la mentalidad correcta, será más difícil superar la situación y creo que el cuerpo es igual de importante. En mi caso, mi mentalidad fue clave”, enfatizó.

“Volví a la normalidad sin ningún signo de cansancio o molestia en el área en que me había lastimado. Cuando llegas así, se siente muy positivo. Me siento bien. La recuperación fue muy buena y dentro de los tiempos esperados. Me gustaría agradecer a mis compañeros de equipo y a la gente, el personal y los fanáticos, que también me brindaron su apoyo. Tengo que agradecerles, ya que todo ayuda a superarlo”, cerró.