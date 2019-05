Claudio Bravo revela grave indisciplina en la Selección chilena

El periodista Juan Cristóbal Guarello destapó una conversación que sostuvo con el otrora capitán, quien contó detalles de su posible marginación.

El periodista Juan Cristóbal Guarello destapó este martes en Radio ADN una conversación que sostuvo con el otrora capitán de la Selección chilena, Claudio Bravo, la que podría explicar su marginación a .

En dicho diálogo, el arquero del le contó al comunicador que siempre estuvo a disposición de La Roja y que había llegado a un preacuerdo con Reinaldo Rueda para sumarse a los trabajos el 20 de mayo, después de que su equipo conquistara la . Esto habría quedado estipulado en la reunión que tuvo el DT caleño con el golero en .

Además, dio a conocer una grave indisciplina de cinco jugadores en las Eliminatorias para 2018, precisamente previo a la derrota por 3-0 ante en el Estadio Monumental.

“Él estaba a disposición del estratega y no puso ninguna condición para retornar, a tal punto de que ambos habían convenido de que el 20 de mayo, previo al certamen continental, el histórico capitán de la Roja estaría trabajando en Juan Pinto Durán, lo que finalmente no sucedió tras el aviso del coordinador del elenco nacional, Patricio Jerez, de que no sería considerado”, señaló el profesional.

"En un segundo encuentro con Rueda en Manchester, el técnico le habría dicho que probando 70 jugadores, los nuevos no daban el ancho y debía volver a los de siempre. Y que lo quiere ya que es importante para el camarín, a lo que Bravo dice estar dispuesto sin ninguna exigencia, ni titularidad", agregó.

Y después lanzó: "Bravo confidenció que siempre hubo problemas en la interna de la Selección, pero los exitos tapaban todo". De hecho, contó que el oriundo de Viluco le confesó que “la clasificación a Rusia 2018 se perdió por las indisciplinas surgidas en el camarín del cuadro nacional, puesto que, por ejemplo, muchos jugadores no se prepararon como correspondía ante Paraguay, duelo en el cual cayó por 0-3 e hipotecó gran parte de su futuro en el camino al torneo“ y que ese día "muchos jugadores no llegaron en las condiciones que correspondían. Cinco jugadores habrían ido al casino, no uno", sin revelar eso sí la identidad de los involucrados.

El artículo sigue a continuación

Cabe destacar que desde su debut en la Selección, el formado en nunca se había perdido el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El ex se estrenó precisamente en la Copa América de Perú de 2004, y desde esa fecha estuvo en todas las copas. 2019 será la primera competencia continental donde Bravo no dirá presente, es decir, desde hace 15 años. Además, lideró al plantel en las Copas Mundiales de 2010 y Brasil 2014.

El momento desde el minuto 6:00