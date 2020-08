Claudio Bravo: "Me gustaría tener alguna opción en la política"

El otrora capitán de La Roja anticipó que le gustaría seguir esa opción al momento de su retiro. También escogió al mejor arquero de Chile.

En conversación con el programa "Mujeres con Opinión", Claudio Bravo repasó varios temas de la actualidad; entre ellos, vio con buenos ojos la opción de dedicarse a la política una vez que culmine su carrera.

"Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También, me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás", reconoció el otrora capitán de La Roja, quien está a un paso de concluir su etapa en el .

“Poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en . El país tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos”, complementó.

Y en la misma línea, comentó cómo ve al Gobierno respecto al control de la pandemia a causa del Covid-19. "Con preocupación, porque creo que esto es un tema que va a durar, no es algo que se vaya acabar. Acá en cuando hay buen clima, la gente se olvida de la pandemia y dos semanas después el número de contagios incrementó y volvimos a confinamiento en algunas ciudades. Es un poco lo que se huele que pueda pasar en Chile, que bajan las medidas y creo que eso puede ser peligroso en un par de meses más".

Por otra parte, el oriundo de Viluco no tuvo dudas en escoger al mejor portero de Chile en este momento. "(Johnny) Herrera lleva muchos años siendo el mejor arquero de Chile", sostuvo. Al mismo tiempo que respondió a los elogios del meta de , quien horas antes lo consideró el número uno en la Selección. “Es gratificante que un colega hable bien de uno. Yo también he dicho cosas muy positivas de Johnny, porque lleva muchos años siendo el mejor arquero de Chile, es el portero que más títulos nacionales tiene. Me enorgullece tener compañeros de profesión de ese nivel”, expresó.

Además, el formado en se refirió a la opción de recalar en el Real de Manuel Pellegrini. Esto, luego que diversos medios lo situaran en la órbita del Benito Villamarín. "Es una institución que tiene una gran historia en , muchos aficionados, son clubes que a cualquier jugador le llama la atención, imagina lo que significa Betis ahora con un gran técnico como es Manuel", dijo.

Asimismo, apuntó a la chance de fichar en el Leeds de Marcelo Bielsa, otro de los clubes interesados en su carta. "Uno siempre tiene un aprendizaje mayor con estos técnicos. Difícil que se dé la posibilidad, conociendo cuál es su trabajo, cuáles son sus desafíos. No me veo firmando en un lugar por cuatro o cinco temporadas. Es muy lejana la posibilidad", indicó.

Finalmente, Bravo se mostró contrario a la opción de que las Clasificatorias sudamericanas se jueguen en Europa. "Al trasladarlas en Europa pierde mucho la competición, no se podrá hacer fuerte en La Paz, no tendría las temperaturas extremas y en Santiago no se quejarían del frío y que jugamos de noche", cerró.