Claridad para Memphis Depay: este exitoso entrenador debe ayudarle a llegar al Mundial

Fernando Diniz es el nuevo entrenador de Memphis Depay en el Corinthians. El brasileño, de 52 años, toma el relevo de Dorival Júnior, que fue destituido el pasado fin de semana.

Diniz va a desempeñar un papel importante para el fútbol neerlandés de cara al Mundial, ya que será él quien decida los minutos de juego de Memphis.

Durante la última concentración internacional, Ronald Koeman dejó claro que Memphis debe ponerse las pilas en los últimos meses antes del prestigioso torneo final.

Bajo las órdenes de Diniz, Memphis debe recuperar el ritmo de competición y ponerse en forma, para poder ser de utilidad para la selección holandesa el próximo verano. Si eso no ocurre, es muy posible que Koeman lo deje en casa.

El nombre de Diniz es especialmente conocido en Sudamérica. Esto se debe principalmente a su exitosa etapa como entrenador del Fluminense, entre 2022 y 2024. Llevó al club a ganar el Campeonato Carioca y se alzó con la Copa Libertadores a costa del Boca Juniors.

Entre tanto, Diniz fue seleccionador interino de Brasil. Ahora debe sacar adelante al Corinthians tras un dramático inicio de temporada.

Memphis y compañía se encuentran actualmente a solo un puesto del descenso, por lo que el entrenador Dorival Júnior (63) fue despedido.