Cinco polémicas que ponen de nuevo al VAR en el ojo del huracán

La jornada 23 de Liga ha provocado que el video arbitraje cope las primeras planas del repaso futbolístico.

Vaya por delante que quien escribe esto piensa que los grandes son los que menos derecho tienen a quejarse por los errores arbitrales, pero también que son quienes más debates generan con cada una de sus polémicas.

Lo cierto es que en los partidos del Atlético, y se vieron varias acciones en las que el árbitro y el VAR se equivocaron a tenor de las imágenes. Vayamos por partes.

- , un codazo de penalti y expulsión

El Atlético de Madrid ganaba al Granada (1-0), pero sufría y al final del primer acto una jugada en área nazarí pudo cambiar el devenir del partido. Correa porfiaba por un balón con Soldado y este, soltando el brazo, impactó en la mandíbula del argentino en una acción que no fue nada para el colegiado, pero que tampoco lo fue para el árbitro del VAR.

El delantero valenciano debió ser expulsado, ya que tenía amarilla por un lance previo, tal y como explicó Iturralde González, exárbitro, en la Cadena SER: Es penalti, le levanta el codo con voluntariedad", explicó el excolegiado, "Es penalti y segunda amarilla

-Real Madrid: Dos entradas de roja obviadas

Sergio Ramos protagonizó una de las acciones más controvertidas de la jornada. Su imagen golpeando el tobillo de Rubén García corrió como la pólvora por las redes sociales. Iturralde González lo valoró alegando que "tiene que entrar el VAR y expulsarlo"

Algo parecido reclamaron en el otro bando cuando Nacho Vidal hizo otra fea entrada sobre Valverde que tampoco mereció la expulsión del jugador rojillo.

-Barcelona: Un penalti clarísimo y una expulsión perdonada

Sin duda fue el partido con mayor polémica de toda la jornada. Sánchez Martínez perdonó a Sergi Roberto la segunda amarilla por una fuerte entrada sobre Aleñá al que cazó con las dos piernas.

Minutos más tarde vio cómo un agarrón continuado de Bartra sobre Messi no fue señalado. El excolegiado Barrenechea Montero en en Mundo Deportivo afirmó que “es un despropósito no pitar ese penalti”. Ni el colegiado de campo ni el del VAR entendieron como falta dentro del área una jugada tras la que el propio Messi se quejaba en el vestuario como confesaba Setién: “Dice que parece que si no se cae en el área no le pitarán penalti”.

Varias acciones en los partidos de los tres grandes que ponen de manifiesto el desconcierto por el uso del VAR en la liga española.