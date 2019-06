Cillessen: "El mercado está loco, pero el Barça no me dejará salir por una manzana y un huevo"

"El mercado está realmente loco", aseguró el meta holandés, que quiere dejar el Camp Nou en busca de minutos.

Jasper Cillessen quiere jugar. El portero suplente del ha tenido una temporada "difícil" , tal y como decía después de perder ante Portugal la final de la UEFA Nations League , pero en las últimas horas ha sido todavía más contundente.

Cillessen, que perdió su segunda final en dos semanas -antes cayó en la de la con el Barcelona ante el -, habló para 'Voetbal International' y dijo que su cláusula de rescisión, que asciende a los 60 millones de euros, "no hace fácil" su salida del Camp Nou. "Lo que tengo claro es que el Barça no me dejará salir del club a cambio de una manzana y un huevo" , agregó.

Además, Cillessen opinó que, remató.

"Tengo que tomar una decisión junto a mi agente. Pero primero quiero tomarme un descanso" , había dicho tras la derrota frente a los lusos.