Chucky Lozano sería uno de los objetivos del West Ham

Los Hammers estarían dispuestos a realizar un importante esfuerzo económico por el fichaje del mexicano.

Para nadie es un secreto que Hirving Lozano no tuvo el desempeño esperado en el , siendo el fichaje más caro en la historia del club. Es por eso que el club estudia su salida de cara al mercado de pases, siendo la Premier League su posible destino.

De acuerdo con la información que publica el periódico italiano Cronache di Napoli, Lozano sería uno de los objetivos de West Ham para la próxima temporada y todo indica que los Hammers estarían dispuestos a pagar los 42 millones por su traspaso.

El cuadro londinense necesita cerrar la llegada de un extremo de peso, pues Felipe Anderson no entra en los planes de David Moyes. Así, seguiría los pasos de Chicharito, quien no tuvo éxito en su paso por el al no ganarse la confianza del timonel escocés.

Vale destacar que el Chucky tiene varios pretendientes en Europa, siendo el de Carlo Ancelotti uno de los que más interés ha mostrado por él. En todo caso, su futuro parece estar cada vez más cerca de la Premier League, una liga que se adapta a su estilo de juego.