Lozano se queda sin motivos para continuar en el Napoli

El extremo mexicano apenas tuvo unos minutos en la derrota contra el Barcelona, pese a que Lorenzo Insigne no estaba al 100%.

Lo anunciaron como el bombazo del mercado de pases en la Serie A , pero Carlo Ancelotti nunca supo explotar su potencial. Luego el equipo se hunde en una crisis deportiva que deriva en la llegada de Gennaro Gattuso, quien lo 'borra' del equipo y lo deja en el banquillo.

La fortuna, a decir verdad, nunca estuvo del lado de Hirving Lozano en su primera temporada con el Napoli . Ni siquiera en el duelo contra , correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la , donde apenas tuvo uno minutos en el campo.

Y es que la eliminatoria contra el Barcelona parecía una oportunidad única para el extremo mexicano, esencialmente por las molestias con las que llegaba Lorenzo Insigne . Sin embargo, Gattuso se mantuvo fiel a sus ideas y apostó por el italiano, que no estaba al 100%.

Esta era la oportunidad que necesitaba Lozano, quien en todo momento se vio opacado por el capitán de los Gil Azzurri. Luego de comprobar que el mexicano está lejos de ser considerado por su DT, es hora de replantearse su continuidad en el equipo y pensar en una salida.

SIEMPRE SERÁ SUPLENTE DE INSIGNE

No quedan dudas: la banda izquierda es propiedad de Insigne . El italiano, aunque no se encontraba en óptimas condiciones, repitió en el once inicial y jugó casi todo el partido en Camp Nou. Es la primera opción de Gattuso para ese puesto y eso cambiará en ningún momento.

Lozano no tiene ninguna de oportunidad de jugar en su posición natural mientras Insigne siga en el equipo.

NO FUNCIONA EN OTRAS POSICIONES

Ya sin posibilidades de desempeñarse por la banda a perfil cambiado, Gattuso prueba a Lozano en otros puestos donde no se siente cómodo. De hecho, en Camp Nou disputó sus primeros minutos como centro delantero , cometiendo errores de posicionamiento y con limitaciones para pelear contra los centrales rivales.

La primera oportunidad que tuvo vino tras un centro de Insigne, pero el cabezazo no es la principal fortaleza del mexicano, ni mucho menos. Así, quedó nuevamente en evidencia lo inviable que resulta poner al canterano de en una zona del campo donde no puede explotar la velocidad y cambio de ritmo que tiene.

HACER MUCHO EN POCO TIEMPO

La poca cantidad de minutos supone una gran presión para el mexicano, que tiene la necesidad de convencer a Gattuso en cada jugada. Esto hace que Lozano no siempre tome las mejores decisiones, se precipite cuando tiene otras opciones y tenga poca incidencia en los últimos metros.

Con el paso del tiempo, el Chucky se ha perdido en esa ansiedad y cada vez está más lejos de la versión que tuvo en y la Selección mexicana. Todo indica que la única solución es conseguir una salida en el mercado de pases. Ya tiene todas las puertas cerradas en el .