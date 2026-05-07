Chuba Akpom admite en De Telegraaf que vivió una «etapa difícil» en el Ajax yque su fichaje por parte de Sven Mislintat no ayudó.

El Ipswich Town ascendió recientemente a la Premier League pese al papel secundario de Akpom, lo que representó una buena noticia para el Ajax, que ingresará 9,3 millones de euros.

Esto se debe a la opción de compra obligatoria incluida en su contrato de cesión. «Estoy muy contento con ello», comenta Akpom. «El Ajax es un club fantástico. Me alegro por ellos y les deseo lo mejor».

Reconoce que fue un “periodo difícil” y atribuye el fracaso de su fichaje a la transición del club: «Había muchos jugadores nuevos, un nuevo entrenador y un nuevo director técnico».

«Con tantos cambios, es difícil triunfar de inmediato. Hubiera preferido llegar en una situación estable; ahora, todos los fichajes lo tenían difícil», afirma. Akpom fue uno de los doce jugadores que Sven Mislintat trajo al club, y eso tampoco ayudó, confiesa.

«Mucha gente lo criticaba. Los jugadores fichados por Mislintat casi nos sentíamos culpables por tener un contrato largo y caro. Eso minó nuestra confianza y, en mi opinión, se nos miraba con recelo».

Mika Godts

Extraña jugar en el Johan Cruijff ArenA y a su excompañero Mika Godts: «Es mi mejor amigo en el fútbol, casi familia. Hablamos mucho y estoy muy orgulloso de él».

«Me canso de tener que enviarle mensajes cada vez que vuelve a destacar con goles o asistencias», dice Akpom con una sonrisa. «Cuando llegué al Ajax, Mika tenía dieciocho años. Todos los días, después del entrenamiento, hacíamos ejercicios extra de remate».

«Ahora lo veo marcar tantos goles y le recuerdo el esfuerzo que hicimos. ¡Por eso brilla! Mika puede rendir en cualquier posición con el sistema correcto», opina Akpom. «Solo necesita un club de la Premier League que se adapte a él, que juegue buen fútbol y sepa aprovecharlo».