Christiane Endler es candidata a quedarse con el premio de mejor arquera en Champions League

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) oficializó esta jornada todos los nominados para los premios a mejores jugadores de la (masculino y femenino) y la . Y en la lista entregada por el organismo destaca la presencia de Christiane Endler, capitana de la Selección chilena, de los registros del París Saint-Germain.

Endler compite por el galardón a "Mejor Arquera" con la portera Sahra Bouhaddi, del Olympique , y con la española Sandra Paños de . Cabe recordar que la escuadra parisina llegó hasta semifinales de la competencia, perdiendo precisamente ante las Leonas, que luego se coronaron tras vencer al Wolfsburgo.

¿Quién es Christiane Endler?

Los ganadores de este año se conocerán durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que se celebrará en Nyon ( ) el próximo jueves 1 de octubre, mientras que el "Jugador de la Temporada" de la Europa League se anunciará 24 horas más tarde. En este ítem aparecen los nombres de Ever Banega, Bruno Fernandes y Romelu Lukaku.

🏆 NOMINEES: 2019/20 #UWCL Goalkeeper of the Season 🏆



⚽ @BouhaddiSarah

⚽ @TIANEendler

⚽ @sandra_panos1



🗓️ Winner announced at #UEFAawards on 1 October pic.twitter.com/1joZPW2sUD