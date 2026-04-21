Chris Woerts: Ajax y Feyenoord podrían apoyar al NAC en el juicio por el «pasaportegate»

El «Paspoortgate» aún no ha terminado. En el programa «Vandaag Inside», Chris Woerts reveló que varios clubes de la Eredivisie apoyarán al NAC Breda si gana el juicio.

Tras el Go Ahead Eagles-NAC (6-0) se conoció que el lateral Dean James no tenía permiso de trabajo ni residencia válidos en Países Bajos pese a su naturalización.

Woerts apoyó la protesta del NAC: «Tienen toda la razón; siguieron el reglamento. Si pones en campo a un jugador no habilitado, pierdes 3-0».

Johan Derksen y Wilfred Genee se mostraron sorprendidos, y este último afirmó que todos los clubes de la Eredivisie, menos el de Breda, rechazan la protesta. Sin embargo, el experto en marketing deportivo lo desmintió.

«El jueves se reunió la ECV con la KKD y solo cinco clubes hablaron», añadió. «Los que alinearon a esos jugadores protestaron con fuerza».

El empresario de 67 años fue más lejos: «En realidad, todos esos partidos deberían declararse perdidos 0-3 de forma retroactiva». Genee y Derksen mostraron de nuevo su descontento: «Venga ya, qué tontería», dijo el presentador.

Woerts asegura que otros equipos, como Feyenoord, Ajax, FC Twente, FC Volendam y Telstar, apoyarán al NAC si ganan. «El NAC tiene toda la razón. Las reglas son las reglas».