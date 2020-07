A Chivas no los sorprendería si se cancela el Apertura 2020

El cuerpo técnico del Rebaño no se mostró muy optimista respecto al futuro del certamen.

Hace algunos días, confirmó que aún tiene tres futbolistas que dieron positivo a la prueba de coronavirus, además de su técnico Luis Fernando Tena. Con esto, a solo dos días de su debut en el Apertura 2020, el panorama está lleno de dudas para el Deportivo Guadalajara.

El encargado de dirigir ese duelo será Chava Reyes, auxiliar técnico que platicó en conferencia de prensa con los medios este jueves 23. En un tono que podría invitar al pesimismo, el timonel Rojiblanco no vería descabellado que el campeonato termine siendo cancelado.

“Está latente esa posibilidad. No podemos negar que ha sido difícil controlar el virus. Debemos poner atención, en Chivas se han hecho buenos protocolos, pero es algo latente. Ya nos pasó, no podemos decir que no volverá a pasar. Esperemos que pronto mejore la situación”, aseguró la mano derecha del Flaco Tena.

“Nosotros estamos en el lado deportivo, la salud es la prioridad y la gente responsable entenderá y cuidará de nosotros. Darán los protocolos y si se tiene que cuidar es la confianza que pueden salir bien las cosas. De lo que nos encargamos es de jugar”, dijo para finalizar el hijo de la leyenda Rojiblanca.

El Rebaño tiene pactado su partido debut este sábado 25 de julio ante León, volviendo a disputar un duelo oficial cuatro meses después, recordando la inevitable cancelación del Clausura 2020. ¿Se avecinan seis meses más sin futbol en ?