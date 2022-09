Chile prepara los amistosos ante Marruecos y Qatar: minuto a minuto, conferencias de prensa, noticias y videos

Gary Medel se refirió a la ausencia de Claudio Bravo en la nómina de la gira por Europa. "Es una decisión del cuerpo técnico, es raro que no esté".

La Selección chilena afronta dos nuevos desafíos en el marco de la fecha FIFA de septiembre. Este viernes, el equipo que conduce Eduardo Berizzo chocará con Marruecos en el RCDE Stadium de Barcelona y, luego, cerrará su gira por Europa midiendo fuerzas con Qatar, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo.

Y en la antesala al cruce ante los marroquíes, el segundo en la historia tras el disputado el 4 de junio de 1998, Gary Medel se refirió a la ausencia de Claudio Bravo en la convocatoria oficializada por el ex técnico de Paraguay.

"Es una decisión del cuerpo técnico, es raro que no esté, pero no entramos en eso nosotros", dijo el futbolista del Bologna en conferencia de prensa. "Hay que preguntarle al cuerpo técnico y nosotros apoyar a los arqueros que están acá para que sigan creciendo", insistió. Cabe recordar que el arquero y capitán solo ha jugado dos partidos oficiales en la presente temporada con el Betis, ante HJK Helsinki y Ludogorets en la fase de grupos de la Europa League.

Respecto al trabajo del Toto, el Pitbull comentó que "lo conocía bien de la época de (Marcelo) Bielsa y no hablamos nada antes, solo llegó la convocatoria y obviamente uno tiene que estar preparado para todo, y ha sido un placer por la manera de trabaja y por su compromiso con la Selección".

Por otra parte habló sobre su posición en la cancha: "Vengo jugando de central, pero en Asia jugué de contención, aunque estoy disponible para lo que decida el cuerpo técnico. Si juego seré feliz y si no, aportar de la mejor manera para el bien de la Selección".

Finalmente, sobre el liderazgo de los históricos en el combinado criollo remarcó: "Acá hay varios líderes que lo hacen de buena manera, estamos todos en el mismo barco para darle el ejemplo a los más chicos. Acá todos son profesionales y vienen a dar lo mejor de cada uno, la idea es dar lo mejor de sí para lo que viene".

"Berizzo es la persona adecuada para dirigir a la Selección"

Otro que tuvo palabras para el DT argentino fue Charles Aránguiz, quien expresó su confianza en el proceso del sucesor de Martín Lasarte en diálogo con Las Últimas Noticias.

"El hecho de que trabajara con Marcelo Bielsa, que es la época en que lo conocí, indica que conoce Pinto Durán, que conoce Chile, dirigió en nuestro país y tiene el conocimiento de todo. Creo que es una persona adecuada para dirigir a la Selección", dijo.

Además, el mediocampista del Bayer Leverkusen aseguró que no tenía contemplado ausentarse de la nómina. "No, pero siempre he tenido claro que uno va a salir en algún momento. Son procesos que siempre pasan y por mi lado lo tengo más que asumido. Hoy tengo la posibilidad de estar, lo que me llena de orgullo, pero si después no estoy, apoyaré al ciento por ciento. Si me toca estar bien, si juego 10 minutos, bien también. Hay que apoyar siempre. Yo siempre voy a estar dispuesto".

De hecho, aportó con la idea de volver a disputar otra Copa del Mundo: "Si uno está bien y llega de buena forma, todo es posible. Para mí no es un tema de edad. Creo que es rendimiento y cómo uno esté físicamente. Si estás bien, siempre existirá la opción", cerró.

"Estoy muy contento de ser partícipe de la Selección"

Marcelino Núñez, de gran presente en el Norwich City, se mostró contento por el llamado a La Roja y valoró el compartir con la 'Generación Dorada'. "Estoy muy contento de ser partícipe de la selección, también de las exigencias que nos pide el 'profe' como grupo. Entrenamos y fue muy intenso, también siempre estoy contento y feliz de aprender de la Generación Dorada y muy feliz de participar de nuevo en la selección", expresó en conferencia de prensa.

En la misma línea, el nacido en Recoleta destacó que "es un privilegio, la Generación Dorada le ha dado todo a nuestro país futbolísticamente, eso en mi sueño me inspiró mucho a conseguir cosas grandes como ellos, y verlos me ayuda mucho futbolísticamente, a crecer, y eso también me ayudó a adaptarme tan rápido al fútbol inglés".

Al cierre puntualizó que se encuentra "siempre agradecido de la liga chilena y también del club, Universidad Católica, que me dio la oportunidad de debutar, gracias a la liga chilena me pudieron llamar a la Selección, convocar, y llegué al club en Norwich, me recibieron bien los compañeros, me sorprendieron las instalaciones y en especial las canchas, eso me ayudó mucho a adaptarme rápido".

Alexis Sánchez se sumó al contingente en Barcelona

El delantero del Olympique de Marsella, quien ya registra 8 partidos disputados defendiendo a los Minots (7 en la Ligue1 y uno en Champions League) aportando con cuatro conquistas, se sumó este lunes a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento de Cataluña en, Sant Cugat. El chileno arribó a Barcelona luego de ser estelar en el choque frente al Rennes, el que se selló por un marcador 1-1 resultado que dejó a los de Igor Tudor en la segunda plaza de la competencia doméstica con 20 puntos, a dos del líder Paris Saint-Germain.

"Los trabajos son con mucha intensidad"

Esteban Pavez, de los registros de Colo Colo, valoró su presencia en la nómina y resaltó que “me lo tomo con mucho orgullo y compromiso, siempre es muy importante para mí estar en la Selección y es como un premio al esfuerzo de todo el año”.

Y añadió: “Es muy importante para conocer bien al cuerpo técnico, los trabajos son con mucha intensidad. Estamos todos comprometidos en ganar estos dos partidos, son importante para saber la idea del cuerpo técnico”.

Mientras que Valber Huerta resaltó que se encuentra “muy feliz y contento por esta oportunidad, para cualquier jugador es importante estar acá y representar a su país”.

“Están todos muy comprometidos. Es importante comenzar de buena forma, es una semana que tenemos mucho tiempo para trabajar y creo que vamos a llegar de la mejor forma al primer partido. Se están haciendo bien las cosas desde el comienzo”, finalizó.

Las imágenes del primer entrenamiento de La Roja en Barcelona: