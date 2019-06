Chile no es bicampeón de la Copa América, según la Conmebol

El ente rector del fútbol sudamericano indicó que La Roja tiene el logro de ser "bicampeona de América", pero no del torneo que se realiza en Brasil.

Después de que la Conmebol no grabara en el trofeo de la de la placa de campeón de la Selección chilena en la Copa Centenario 2016, se instaló en el país el debate sobre si La Roja tiene el carácter de bicampeón del certamen continental después de coronarse también en 2015.

Y, al respecto, el ente rector del fútbol sudamericano aclaró el tema en diálogo con El Mercurio. "La Copa Centenario fue única y se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", expresaron.

Y aunque en los sitios conmebol.com y copaamerica.com escriben que la presente es la 46° edición del certamen copero y que la de fue la 45° versión, añadieron: "Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile solo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años".

"Chile es el bicampeón de América, pero no el bicampeón de la Copa América", cerraron.