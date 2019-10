"Chile despertó": El cántico que unió a hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo

En la tensión no para, y pareciera ser que la escalada de descontento social sigue en aumento. Profesores, profesionales de la educación, transportistas, jubiliados, entre otros, se han sumado a las movilizaciones que se han extendido por seis días.

Todo, luego que se iniciaran las manifestaciones por el alza del pasaje del transporte público, hizo que todo estallara.

De ahí en más el Gobierno se ha visto entrampado, y sin dar soluciones concretas o modificaciones estructurales ante una sociedad que lo demanda.

Escenario al que se sumaron las barras de , y , quienes llegaron en masa a los distintos puntos de la Capital a mostrar su apoyo.

Así fue como con sus bombos y banderas, mezclando colores y gustos, es que se fundieron al son de "oooh, Chile despertó", dejando una linda postar de integración y unidad, en días donde el país lo necesita.

Lo sigo sosteniendo, no es por los colores, es por todos nuestros niños