Chicharito Hernández, del fútbol a los bocadillos en TikTok: el vídeo se ha vuelto viral

Una nueva carrera. Chicharito Hernández dejó su último equipo, el Chivas de Guadalajara, hace unas semanas y actualmente es agente libre: el exdelantero del Manchester United ha decidido emprender una nueva actividad, la de cocinero en TikTok, en un perfil verificado que cuenta con 7,2 millones de seguidores.





«EL CHICHARITO SANDWICH» - El máximo goleador de laselección mexicana, con 52 goles marcados en su carrera, ahora se divierte preparando bocadillos: el vídeo en el que se muestra todo el proceso para elaborar «El chicharito sandwich» ha alcanzado los 4,2 millones de visualizaciones, gracias a la profesionalidad con la que explica todos los pasos necesarios para preparar el plato. Al final, el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid no solo prueba el fruto de su trabajo, sino que también se muestra muy satisfecho con el resultado.

UNA NUEVA CARRERA - Hernández lleva tiempo actuando y moviéndose en las redes sociales como si fuera un auténtico influencer. Basta con echar un vistazo rápido a su perfil de Instagram, con 6,3 millones de seguidores, para darse cuenta: incluso cuando aún formaba parte de la plantilla del Chivas, publicaba varios vlogs sobre su día a día e interactuaba con sus fans, con diversos clips extraídos de sus retransmisiones en directo en Twitch, montajes de vídeo divertidos, sesiones de videojuegos y muchos otros contenidos bastante sorprendentes.











