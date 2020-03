Chicharito: "El futbolista es el que menos gana en la Selección mexicana"

El delantero denunció que la infraestructura en el Tricolor no está a la altura.

Desde hace algunos meses, Chicharito está alejado de la Selección mexicana. En múltiples oportunidades se ha mencionado que el delantero del Galaxy está vetado del Tricolor, noticia que ha sido negada por cuerpo técnico y el futbolista, pero contrastada por no ser nominado desde septiembre.

Fiel a su faceta más honesta, el máximo goleador histórico lanzó una crítica hacia la infraestructura nacional, considerando que el dinero no está bien repartido: "Yo hasta he ofrecido y la gente no lo sabe. 'No me paguen a mi. Eso repártanlo si quieren, dénselo a alguien más'. Vemos las cosas distintas, no sé si mejores o peores. A la Selección vamos por orgullo, pero la gente también sabe que los que más ganan en el negocio no es el futbolista, es la gente que lo maneja".

Igualmente, consideró que con todo el dinero que se ingresa, se tendría que trabajar mejor: "La Selección tiene ingresos de Top 5 mundial. ¿A dónde va todo eso? A todos nos toca apechugar, que los directivos apechuguen un poquito por el bien del futbol mexicano. Si les importa más el negocio, también es respetable".

