Chicharito critica a sus compañeros en el Galaxy: "Parece que jugamos con miedo"

El delantero mexicano no aguantó más y explotó contra sus compañeros de equipo.

atraviesa una importante crisis, sumando tres derrotas consecutivas en la . El principal señalado por la afición ha sido Chicharito Hernández, coincidiendo que desde que el delantero mexicano se recuperó de la lesión, su club no ha vuelto a ganar.

Este domingo, la escuadra Angelina terminó cayendo 1-3 ante , viéndose exhibidos y comenzando a preocupar el bajo nivel del equipo en las últimas semanas. El atacante mexicano alzó la voz, criticando su desempeño y el de sus compañeros.

"En la primera mitad dejamos ir el juego por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos", dijo Hernández Balcázar al finalizar la contienda.

Igualmente, se mostró triste por el resultado, pensando que de haber anotado una ocasion el partido habría sido otro: "Todos estamos muy decepcionados, jugamos bastante mal en la primera parte, mejoramos en la segunda, pero ya era muy tarde. Tuve una oportunidad en la primera mitad que debí anotar, no tenía un gran ángulo, pero en el segundo que volteé para ver si venía alguien para dar el pase, perdí ese ángulo".

Galaxy está teniendo un campeonato para olvidar, situándose en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste. El próximo fin de semana podría representar una revancha, cruzándose ante el San José de Matías Almeyda.