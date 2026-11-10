Previa del Chequia-España de la Liga A de Naciones de la UEFA

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

España viaja a Praga para enfrentarse a Chequia en el Epet Arena el jueves 12 de noviembre, en la penúltima jornada del grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA. La campeona del mundo llega como líder del grupo y con el pase a cuartos de final asegurado, mientras que Chequia ocupa el último puesto sin haber sumado ningún punto.

Chequia, al borde de la eliminación

Chequia está atravesando una difícil campaña en la Liga de Naciones tras perder sus cuatro primeros partidos. Sus últimos cinco resultados en todas las competiciones son desalentadores: cinco derrotas consecutivas, entre ellas una por 3-0 ante Inglaterra y otra por 3-1 frente a España en esta misma fase de grupos.

Getty Images

España, campeona del mundo, mantiene su racha

España, por el contrario, atraviesa un momento de forma arrollador. El equipo de Luis de la Fuente ha ganado sus últimos cinco partidos, una racha que incluye su victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial disputada en verano. El polivalente jugador del Arsenal Mikel Merino ha marcado tres goles en sus dos últimos partidos con España, incluido un doblete decisivo tras salir desde el banquillo ante Croacia en el encuentro más reciente.

Getty Images

Datos clave y bajas por lesión

Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek y Adam Karabec son baja por lesión en el equipo local. Michal Sadilek está sancionado.

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal no viajarán a Praga. Está previsto que ambos se incorporen a la convocatoria más adelante para el partido del domingo contra Inglaterra en la capital española.

España ha marcado después del minuto 85 en cada uno de sus últimos tres partidos.

España lleva 42 partidos sin perder en los 90 minutos reglamentarios (33 victorias y 9 empates).

Posibles onces

Chequia (4231): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

España (4231): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

Noticias de los equipos y convocatorias