Chepe Guerrero se ofrece para volver al América sin sueldo

El volante actualmente se encuentra en la Liga de Expansión MX a la espera de otra oportunidad en Primera.

Hay jugadores que darían lo que fuera, incluso resignar dinero, con tal de volver a defender los colores del América. Tal es el caso de José Daniel Guerrero, mediocampista de , quien admitió que le ilusionaría una segunda etapa en el club Azulcrema.

"Sé que es imposible, pero si hubiera 1% de posibilidad, me hablaran y me dijeran, 'no hay sueldo pero ¿te vienes?', inmediatamente", reveló entre risas al programa Rincón Águila.

¡@kingarturo23 ha comentado que le gustaría jugar algún día en @BocaJrsOficial y también en @ClubAmerica! ⚽️🔥



¿En cuál de estos clubes podría ganar más títulos? 🏆🤔 pic.twitter.com/Kxb8V6LvcF — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 23, 2020

Chepe estuvo tres años en el conjunto de Coapa entre 2014 y 2017. Ganó dos Concacaf Liga de Campeones durante su paso, antes de salir al por dos años y luego emigrar a Sinaloa.

Más equipos

"Sé que es difícil regresar, pero después en una fiesta de Paul Aguilar vi a Miguel (Herrera) y la verdad es que me dio mucho gusto. Él me saludó muy bien, sé que no es personal. Él eligió lo mejor para el equipo y eso lo tengo bastante claro", detalló acerca de su relación con el Piojo, actual técnico y recientemente renovado por los Emplumados.