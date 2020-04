¿Charles Aránguiz puede cambiar el Bayer por el Bayern?

El futuro de Charles Aránguiz todavía es una incógnita y el Bayern Münich entra en la discusión.

Si bien en el Inter brasileño ya se resignaron de ficharlo en el siguiente mercado de pases, su firma de renovación con el no está asegurada, pese a la postura de André Cury a fines de marzo, cuando aseguró que estaba todo cocinado. No es tan así.

Y aquella situación activó el interés de Fenerbahçe y Galatasaray en la que sería una verdadera guerra por el crack de y bicampeón de América, que según Radio Futuro fichará en el Bayern, siguiendo el camino de Arturo Vidal, que pasó de Leverkusen a Baviera en 2015. DW Sports, prestigioso medio alemán, publicó una imagen del Rey y del Príncipe haciendo alusión al posible traspaso.

"Bayern Münich está reportadamente cerca de fichar a Charles Aránguiz en una transferencia gratuita. ¿Se ajustaría (al equipo?)", twitteó la cadena este jueves.

Bayern Munich is reportedly close to signing Charles Aranguiz on a free transfer.



Good fit? pic.twitter.com/j0fGxkGTwZ