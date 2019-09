Charles Aránguiz: “Es difícil mirar a Claudio Bravo como se le miraba antes”

El volante del Leverkusen habló sobre los conflictos que se viven en La Roja. Además, reveló que rechazó la jineta de capitán por respeto al arquero.

En diálogo con CDF, Charles Aránguiz volvió a profundizar sobre la actualidad de la Selección chilena y el retorno de Claudio Bravo para los duelos de la pasada fecha FIFA en la que La Roja igualó con y perdió con Honduras.

Respecto al tema que generó debate ante los Catrachos, en duelo donde Reinaldo Rueda nombró a Paulo Díaz para portar la jineta de capitán, el volante de explicó que rechazó el testimonio por respeto al arquero del .

“Se habla de timidez, de miedo… Me da risa que se digan esas cosas. ¿Miedo? Vivo hace 30 años en mi población con mi vieja. ¿Miedo a qué? ¿A ponerme una cinta en el brazo? Si lo hice, fue por respeto a Claudio”, contó el Príncipe. “Si él no hubiese estado, habría sido un orgullo llevar el brazalete”, añadió. “A mí me criaron de otra forma. Claudio estaba ahí y no quise aceptar la capitanía por respeto a él”, insistió.

Eso sí, ratificó el quiebre de los referentes con el oriundo de Viluco. “Es raro todo lo que ha pasado. El ambiente está raro. Todo error trae consecuencias. Es difícil mirar a Claudio como se le miraba antes”, deslizó. Aunque afirmó que la única manera de superar el conflicto es con “espacio y tiempo”. “Seguro con más tiempo se solucionan las cosas. Han pasado dos años y se ha hablado mucha mierda”, indicó.

“Los errores traen consecuencias. En este caso, de alguien ajeno a él… Hoy, nuestro capitán es Gary. Pero cuando estemos todos y Claudio sienta que es el momento, tenemos que conversar. Si no, seguiremos esperando que él se sienta cómodo”, anadió en la misma línea, sosteniendo que Medel es el capitán del representativo nacional.

“Esperemos que se solucione pronto todo esto. Para mí, insisto, nuestro capitán es Gary. Claudio no supo arreglar el tema pronto o de la mejor forma. Pero eso no quita el respeto que le tenemos”.

Mientras que en Radio Cooperativa, Aránguiz comentó el aporte del oriundo de Viluco en el equipo criollo. "Un tipo de la jerarquía de Claudio, que conoce el camarín, deja buenas sensaciones que llegue gente así. Es un tipo que conoce el ambiente, obvio que faltan muchos jugadores que deberían estar para aclarar ciertos puntos, pero que llegue Claudio, que lleguen jugadores que hace tiempo no se ven, ayuda mucho a la Selección", comentó.

Por otra parte, reiteró su deseo de darle una oportunidad a Marcelo Díaz. "El jugador que esté pasando por buen momento merece una oportunidad en la selección, porque es más fácil y va a ayudar. Marcelo está en una liga muy competitiva, haciéndolo muy bien, no es fácil, y merece tener una oportunidad, no soy quién para decir que tiene que estar, pero creo que debe tener una oportunidad".

Finalmente, aseguró que podría volver a jugar en Sudamérica y analizó el momento que vive Universidad de , al borde del descenso. "Si me valoran, puedo volver mañana mismo donde sea. No estoy detrás de los ceros, para mí significa mucho que me valoren y me quieran, hasta la U".

"Es complicado ver la tabla, que no estén ganando. Le quedan partidos bastante difíciles, son muy importantes así que yo tengo mucha esperanza que de aquí a que termine el campeonato la U esté en Primera División", cerró.