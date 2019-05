Charles Aránguiz decide su futuro tras la Copa América: podría retornar al Inter de Porto Alegre

El volante del Bayer Leverkusen se abrió a la posibilidad de volver a Brasil tras brillar en el cuadro gaucho durante tres temporadas.

El volante Charles Aránguiz podría retornar a tras su exitoso primer paso por el Internacional de Porto Alegre. Y es que en medio de los trabajos en Juan Pinto Durán, con miras a la con la Selección chilena, el hombre del confesó sus deseos de retornar al conjunto en el que militó entre 2014 y 2015.

A menos de un año para que termine su contrato con las Aspirinas, el Príncipe afirmó a la Revista Colorada, medio partidario del cuadro gaucho, que "no tengo conversaciones con nadie, pero mi representante habló con el gerente del Inter (Roberto Melo). Creo que salir del Bayer Leverkusen ahora es muy difícil, pero...", afirmó, abriendo la posibilidad de un retorno.

"Teniendo la posibilidad de volver sería genial. Sobre todo ahora que el Inter tiene otros dirigentes", agregó Aránguiz al citado medio.

Cabe recordar que hace unos días su agente, Andre Cury, aseguró a radio Grenal que "estoy conversando con Roberto Melo. Las oportunidad de que vuelva es real", aseguró. "Todo buen jugador nos interesa, pero realmente hoy no existe nada", dijo, por su parte, el dirigente aludido.

Además, hace algunas semanas, el ex Universidad de manifestó su intención de regresar a Sudamérica. " no es un país malo, es un país muy desarrollado que seguro que te va a garantizar tener un futuro muy bueno acá. Pero también hay otras cosas: volver a Chile; mi mujer también quiere volver. No creo que pueda quedarme acá", explicó al sitio web del conjunto germano.